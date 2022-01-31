ООН обвинила талибов в убийстве более 100 бывших афганских чиновников и силовиков

Женщины Афганистана вышли на демонстрацию в защиту своих прав. Кабул. 16 января 2022.

В своем новом отчете ООН обвиняет талибов и их союзников в убийстве более 100 бывших членов афганского правительства и сил безопасности, а также афганцев, которые работали с иностранными войсками. В понедельник, 31 января, движение «Талибан» отвергло обвинения.

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После захвата талибами Кабула 15 августа миссия ООН получила более сотни достоверных, по мнению международной организации, сообщений об убийствах. В тексте отчета говорится, что более двух третей этих убийств были «внесудебными расправами, совершенными де-факто властями» или их сообщниками.

В документе также отмечается жесткое ограничение прав человека в Афганистане, в частности, прав женщин и права на проведение демонстраций.

Кроме того, в отчете говорится, что «правозащитники и работники СМИ продолжают сталкиваться с нападениями, запугиваниями, преследованиями, произвольными арестами, жестоким обращением и убийствами».

Как и ранее, ООН отмечает, что внесуденые расправы совершаются несмотря на объявленную всеобщую амнистию для силовиков и чиновников.

В воскресенье, 30 января, текст доклада стал доступен агентству AFP, которое сообщило о его содержании. Сообщается, что движение «Талибан» отвергло обвинения в расправах.

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