США объявили об отправке 3000 военнослужащих для поддержки НАТО в Восточной Европе

По данным СМИ, президент Байден принял решение после встречи с главой Пентагона.

Президент США Джо Байден одобрил переброску «более 3 тысяч» американских военных в Европу на фоне обострения ситуации на границе с Украиной, пишет The Wall Street Journal.

Реклама Читать далее

Одна тысяча американских военных будет переброшена из Германии в Румынию, а еще 2 000 будут отправлены с американской базы в Форт-Брэгг (Северная Каролина) в Германию и Польшу, пишет Le Monde со ссылкой на Reuters и AFP.

Источники The Wall Street Journal отметили, что президент Байден подписал документ о развертывании дополнительных войск в Европе после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом армии Марком Милли.

О решении объявил 2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет Le Monde. Кирби сказал, что перемещение осуществляется «не на постоянной основе», но предупредил, что «в случае необходимости» военных может быть отправлено больше. Он подчеркнул, что «эти силы (не пойдут) в Украину».

«Новая газета» напоминает, что в конце января минобороны США привело в состояние повышенной боеготовности 8,5 тысячи военных в Соединенных Штатах и за их пределами.

28 января Байден заявил, что США «в ближайшее время» перебросят дополнительные силы в Европу, поскольку Россия продолжает наращивать контингент возле границы с Украиной, напоминает телеканал «Дождь».

Власти Соединенных Штатов и Европы опасаются, что РФ может атаковать Украину в ближайшее время.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться