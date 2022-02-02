El País: США отказались подписывать с Россией «договор о безопасности» и закрывать для Украины двери в НАТО
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Испанская газета El País объявила о получении редакцией конфиденциальных ответов Соединенных Штатов и НАТО на «предложения» России по «гарантиям безопасности».
Тексты ответов опубликованы на сайте издания (доступно только подписчикам).
Как сообщает «Коммерсант», испанская газета опубликовала копии двух документов на английском языке: ответ США занимает пять страниц, ответ НАТО — четыре. Как следует из опубликованных документов, США и Североатлантический альянс отказываются подписывать с Россией двусторонний договор о безопасности в Европе, а также не поддерживают российское «требование» о нерасширении НАТО.
В ответе Вашингтона, как утверждается, также заявлено, что Соединенные Штаты «по-прежнему твердо поддерживают политику открытых дверей НАТО», что не исключает будущего вступления в альянс Грузии и Украины. Все дискуссии по этому вопросу американцы предложили Москве проводить в рамках Совета Россия—НАТО.
Североатлантический альянс в своем ответе тоже подтверждает приверженность «политике открытых дверей».
И США, и НАТО также призывают Россию к деэскалации ситуации с Украиной и к отводу войск от украинских границ.
Кроме того, и Вашингтон и Альянс предложили РФ обсудить меры по разоружению и укреплению доверия, уточняет, со ссылкой на El País, издание The Moscow Times.
В частности, американская сторона выступила за «взаимные меры транспарентности на основе условий», в рамках которых Россия и США согласятся не размещать в Украине наступательные ракетные системы наземного базирования и войска. Также предлагается обсудить создание «механизма прозрачности» для проверки отсутствия крылатых ракет «Томагавк» на базах НАТО в Румынии и Болгарии, которые, согласно озвученным «опасениям» Москвы, могут достичь российской территории. Взамен США требуют доступа — по своему выбору — к двум наземным ракетным базам на территории России.
Неназванный российский дипломатический источник подтвердил подлинность опубликованных в El País текстов государственному агентству РИА Новости.
Напомним, Вашингтон передал Москве письменный ответ на «предложения по гарантиям безопасности» 26 января. Документ привез в здание российского МИДа на Смоленской набережной посол США в РФ Джон Салливан. В тот же день письменный ответ НАТО был передан послу РФ в Брюсселе.
27 января министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дали предварительную оценку полученным ответам. Лавров и Песков заявили, что на центральные требования российских властей «положительного ответа» не получено, и с дальнейшими шагами Москва определится после внутренних консультаций.
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