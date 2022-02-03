Джо Байден объявил об уничтожении лидера «Исламского государства»

Президент США Джо Байден объявил, что глава террористической группировки «Исламское государство» Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши был убит в результате военной операции на северо-западе Сирии. Соответствующее сообщение опубликовано 3 февраля на сайте Белого дома.

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По словам президента США, участники операции в ходе военных действий не пострадали. Джо Байден пообещал предоставить дополнительную информацию об уничтожении лидера террористической группировки ИГ в течение дня.

Агентство France-Presse со ссылкой на источник в американской администрации утверждает, что глава «Исламского государства» подорвал себя сам в начале военной операции. Вместе с ним погибла его семья, в том числе дети и жена.

Корреспондент AP утверждает, что целью спецоперации американских военных стало двухэтажное здание в местечке Атме (провинция Идлиб). Часть его была разрушена.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что американский военный вертолет прилетел в район одного из лагерей беженцев в провинции Идлеб. Сразу после этого начались столкновения. В результате погибли 13 человек, утверждает НКО.

Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши был лидером «Исламского государства» с октября 2019 года. За информацию о его местонахождении власти США обещали 10 миллионов долларов. До этого главарем группировки был ее основатель Абу Бакр аль-Багдади, убитый американскими военными в провинции Идлиб в ходе спецоперации.

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