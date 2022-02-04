Глава НАТО перейдет на работу в банк

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен будущим главой Центробанка Норвегии.

Реклама Читать далее

Как сообщает AFP, о назначении 62-летнего Столтенберга объявило министерство финансов Норвегии. Как пишет Reuters, Столтенберг должен перейти на новую работу после завершения своих полномочий в Североатлантическом альянсе. (Позднее сегодня в СМИ было опубликовано заявление «источника из НАТО», назвавшего претендентов на замену Столтенберга в качестве генсека Альянса).

Полномочия генсека НАТО завершаются 30 сентября, но «господин Столтенберг не сможет вступить в должность примерно до 1 декабря», говорится на сайте Центробанка Норвегии (Norges Bank). До этого временной управляющей Центробанком, с 1 марта 2022 года, будет нынешняя заместительница управляющего Ида Волден Баке.

Столтенберг назначен главой и председателем исполнительного совета Центрального банка Норвегии на шесть лет, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. До этого он был премьер-министром Норвегии (2005-2013, 2000-2001), а также занимал посты министра финансов и министра промышленности и энергетики.

В 2021 году Столтенберг заявил, что, «по запросу министерства финансов», выдвинул свою кандидатуру на пост главы норвежского Центробанка.

В борьбе за пост главы ЦБ Йенс Столтенберг обошел 21 человека, в том числе, 49-летнюю Иду Волден Баке. На пост главы ЦБ претендовали 22 человека, среди которых были студенты, пенсионеры, менеджеры, научные работники, а также водитель автобуса и сантехник, уточняет РБК. После «оценки всех кандидатов», были проведены собеседования с двумя главными претендентами (господином Столтенбергом и госпожой Баке). Наиболее подходящим Минфин признал Столтенберга.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться