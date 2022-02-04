Путин и Си Цзиньпин выступили «за демократию» и призвали «уважать суверенитет» других стран

В Пекине в пятницу, 4 февраля, прошли переговоры председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи они опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что обе страны намереваются «отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода…».

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Документ под названием «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии» опубликован на сайте Кремля.

В нем содержится призыв «ко всем государствам» «укреплять диалог и взаимное доверие», углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран, <...> защищать международную систему, опирающуюся на центральную роль ООН, миропорядок, основанный на международном праве <...>, содействовать демократизации международных отношений, обеспечивать достижение мира, стабильности и устойчивого развития на земле».

Впрочем, безраздельно правящие в своих странах Путин и Си Цзиньпин заявили при этом, что демократия может быть разной, и народ каждой отдельной страны «вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства».

Китай и Россия «выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен „холодной войны“, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран», также говорится в заявлении.

Во время встречи стороны обсудили и экономику. В частности, Путин сообщил, что РФ будет поставлять в КНР 10 млрд кубов газа в год с Дальнего Востока по новому контракту. Сразу после этого «Газпром» и «Роснефть» объявили о новых контрактах с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

В Кремле также отметили, что президент РФ и председатель КНР не только провели переговоры, но и посетили церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, ранее Соединенные Штаты, к которым присоединились еще несколько стран, в том числе, Великобритания, Канада Австралия и Новая Зеландия, объявили о дипломатическом бойкоте этих ОИ. Бойкот связан с репрессиями против уйгуров в Китае и другими нарушениями прав человека. Правозащитники заявляют, что власти КНР пытаются насильно «перевоспитывать» представителей религиозных меньшинств. Властям Китая вменяется заключение более миллиона мусульман в так называемые лагеря политического перевоспитания. В Пекине утверждают, что эти лагеря являются «образовательными центрами», задача которых — «предотвратить радикализацию». Бывшие узники рассказывают о пытках, сексуальном насилии, принудительной стерилизации...

В феврале 2021 года бойкотировать Олимпиаду призвали также 180 правозащитных организаций. Издание Sports.ru напоминает, что ранее правозащитники обращались в Международный олимпийский комитет с просьбой перенести Игры из Китая, но МОК проигнорировал их требования, заявив, что не занимается политикой.

Официальный Париж не присоединился к дипломатическому бойкоту, но 20 января 2022-го Национальное собрание Франции приняло резолюцию, осуждающую геноцид уйгуров. Авторы документа также «выразили обеспокоенность» участью представителей других тюркских народов, проживающих в КНР, — казахов, узбеков, татар и киргизов.

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