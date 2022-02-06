Reuters опубликовал секретный доклад ООН по ядерной программе КНДР

В эксклюзивном материале агентство Reuters пишет, что Северная Корея расширяет ядерные и ракетные программы, а также получает прибыль от кибератак. При этом агентство ссылается на конфиденциальный отчет Организации Объединенных Наций, который Reuters опубликовал в субботу.

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Годовой отчет независимых наблюдателей за санкциями был представлен в пятницу вечером комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

«Хотя сообщений о ядерных испытаниях или пусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет) не поступало, КНДР продолжала развивать свои возможности по производству ядерных расщепляющихся материалов», — пишут эксперты.

Хотя Совет Безопасности ООН уже давно запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, «техническое обслуживание и развитие инфраструктуры ядерных и баллистических ракет КНДР продолжалось, и КНДР продолжала искать материалы, технологии и ноу-хау для этих программ за рубежом, в том числе с помощью киберсредств и совместных научных исследований», — говорится в докладе.

С 2006 года Северная Корея находится под санкциями ООН, которые Совет Безопасности ужесточал на протяжении многих лет, пытаясь остановить финансирование ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Наблюдатели за санкциями отметили, что в последние месяцы Пхеньян «заметно ускорил» ракетные испытания. В минувшую пятницу США и другие страны заявили, что в январе Северная Корея осуществила девять пусков баллистических ракет, добавив, что это самое большое количество за один месяц в истории разработки оружия массового уничтожения и ракетных программ страны.

Кибератаки

Наблюдатели заявили, что «кибератаки, особенно на криптовалютные активы, остаются важным источником дохода» для Северной Кореи, и что они получили информацию о том, что северокорейские хакеры продолжают атаковать финансовые учреждения, криптовалютные компании и биржи.

«По данным одного из государств-членов, в период с 2020 по середину 2021 года киберакторы из КНДР украли более 50 млн. долларов по крайней мере с трех криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии», — говорится в отчете.

Наблюдатели также процитировали отчет компании по кибербезопасности Chainalysis, в которой говорится, что Северная Корея предприняла как минимум семь атак на криптовалютные платформы, в результате которых в прошлом году были извлечены цифровые активы на сумму почти 400 млн. долларов.

В 2019 году наблюдатели за санкциями ООН сообщили, что Северная Корея получила около 2 миллиардов долларов на свои программы создания оружия массового уничтожения с помощью широко распространенных и все более изощренных кибератак.

Экспорт в обход санкций и гуманитарная ситуация

На протяжении многих лет Совет Безопасности ООН запрещал КНДР экспорт таких товаров, как уголь, железо, свинец, текстиль и морепродукты, а также ограничивал импорт сырой нефти и нефтепродуктов.

«Хотя морской экспорт угля из КНДР увеличился во второй половине 2021 года, он все еще оставался на относительно низком уровне», — отмечают наблюдатели.

«Количество незаконного импорта очищенной нефти резко увеличилось за тот же период, но на гораздо более низком уровне, чем в предыдущие годы», — говорится в отчете. «Прямая доставка танкерами, не принадлежащими КНДР, в КНДР прекращена, вероятно, в ответ на меры COVID-19: вместо этого нефть доставлялась только танкерами из КНДР».

Гуманитарная ситуация в Северной Корее «продолжает ухудшаться», говорится в докладе. Наблюдатели сказали, что это, вероятно, произошло из-за блокады COVID-19, но отсутствие информации из Северной Кореи означает, что трудно определить, насколько санкции ООН непреднамеренно наносят вред гражданскому населению.

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