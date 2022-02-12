ВОЗ: «острая фаза» пандемии может завершиться в этом году, если к лету привить 70% жителей планеты

В ВОЗ полагают, что острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться в 2022 году, если к лету 70% жителей планеты получат прививки

«Острая фаза» пандемии COVID-19 может завершиться в этом году, если к июню-июлю 70% жителей планеты будут вакцинированы, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

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«Острая фаза действительно может закончиться, и этого мы ожидаем. Это в наших руках. Это не вопрос удачи, а вопрос выбора», — заявил глава ВОЗ журналистам в ходе своего визита в Южно-Африканскую Республику.

Тедрос Аданом Гебреисус посещал фармацевтическую компанию Afrigen Biologics & Vaccines в Кейптауне — первую на африканском континенте лабораторию, где произвели мРНК-вакцину от ковида. Afrigen создала собственную вакцину на основе публично доступных данных американской компании Moderna. При этом Moderna официально не одобрила разработки и не оказала помощи южноафриканской компании, отмечает Reuters.

Moderna обещала не преследовать никого по суду за нарушение патентов на свой препарат на время пандемии, позволив ученым из Кейптауна создать собственную версию мРНК-вакцины. Но южноафриканским ученым не удалось привлечь к сотрудничеству Pfizer и Moderna. Американские компании утверждали, что им необходимо контролировать любую передачу технологий из-за сложности производственного процесса.

Reuters отмечает, что в прошлом году ВОЗ собрала консорциум компаний для пилотного проекта по производству вакцин от COVID-19 в бедных странах, куда вошла в том числе Afrigen. До этого ВОЗ просила лидеров рынка Pfizer, BioNTech и Moderna поделиться с африканскими странами своими технологиями и опытом в создании мРНК-вакцин, но компании отклонили эту просьбу.

В ВОЗ рассчитывают, что создание мРНК-вакцины в ЮАР поднимет уровень вакцинационного покрытия по всей Африке. Клинические испытания планируют начать в ноябре этого года.

Проект южноафриканской компании поддерживают ВОЗ и глобальный механизм Covax по обеспечению доступности прививок против COVID-19 по всему миру. В ВОЗ неоднократно говорили о необходимости более равномерного распределения вакцин в разных странах мира для более эффективного сдерживания пандемии и предотвращения появления новых опасных штаммов.

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