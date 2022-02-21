«Жизнь с COVID-19»: В Великобритании представят стратегию отмены санитарных ограничений

В настоящее время Джонсон подвергается критике в связи с «патигейтом» — премьера обвиняют в организации вечеринок на Даунинг-стрит в самый разгар локдауна.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 21 февраля, представит стратегию отмены санитарных ограничений и «жизни с COVID-19». Накануне в Букингемском дворце сообщили о том, что коронавирус обнаружили у королевы Елизаветы II. Сам Джонсон подвергается критике в связи с «патигейтом» — премьера обвиняют в организации вечеринок на Даунинг-стрит в самый разгар локдауна.

Реклама Читать далее

«Мы должны научиться жить с этим вирусом, продолжая защищать себя и окружающих, не ограничивая наших свобод. Мы выстроили эффективную систему защиты от вируса за два года благодаря вакцинации, тестам, новым методам лечения и располагаем лучшим научным пониманием вируса», — написал премьер Джонсон в тивттере. По его словам, Великобритания готова к тому, чтобы на этой неделе приступить к снятию санитарных ограничений.

Covid will not suddenly disappear, and we need to learn to live with this virus and continue to protect ourselves without restricting our freedoms. 1/3 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 20, 2022

Пандемия короновируса унесла жизни более 160 тысяч жителей Великобритании. По последним данным, которые приводит AFP, 85% жителей Соединенного Королевства старше 12 лет привились двукомпонентными вакцинами, а 66% уже получили бустерную дозу.

В Великобритании уже снимали ограничения летом 2021 года, но появление варианта «омикрон» заставило британское правительство вновь ввести обязательное ношение масок в закрытых пространствах.

Предполагается, что 21 февраля Борис Джонсон объявит об отмене необходимости изолироваться в случае, если тест подтвердит заражение, а также отказ от бесплатного тестирования на COVID-19. Эти меры активно критикуются противниками санитарной политики британского правительства, их называют преждевременными.

«На этой неделе 95-летняя дама заразилась коронавирусом. Ее протестировали на раннем этапе и смогли прописать ей препараты, которые эффективно принимать в первые 3–5 дней заражения. На следующей неделе другая дама 95 лет может заразиться, не имея возможности оплатить тест. (…) О ее случае не напишут газеты, она не получит пожелания здоровья от премьер-министра. Но ее жизнь также важна», — написал 20 февраля в твиттере член правительственного подкомитета по коронавирусу Стивен Райхер, намекая на заражение королевы Елизаветы II.

I’m sure I speak for everyone in wishing Her Majesty The Queen a swift recovery from Covid and a rapid return to vibrant good health. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 20, 2022

20 февраля в Букингемском дворце сообщили о том, что у королевы обнаружили COVID-19. 95-летняя королева испытывает легкие симптомы, напоминающие простуду, находится под медицинским наблюдением и следует всем соответствующим указаниям.

Премьер-министр Джонсон в настоящее время подвергается критике не только в связи со стратегией сдерживания пандемии, но и из-за «патигейта». Стало известно, что премьер-министр Борис Джонсон и его министры весной 2020 года, то есть во время локдауна, организовывали вечеринки в премьерской резиденции на Даунинг-стрит. Одна из них состоялась 20 мая 2020 года после того, как правительство в ходе пресс-конференции призвало граждат тщательно соблюдать все ограничения.

В пятницу, 18 февраля, вечером на Даунинг-стрит сообщили, что Джонсон в письменном виде ответил на вопросы лондонской полиции.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться