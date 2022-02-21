Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь объявил голодовку

Бывший президент Грузии объявил о начале бессрочной голодовки в тюрьме. В понедельник, 21 февраля, об этом сообщил телеканал «Рустави 2». По словам Михаила Саакашвили, голодовка является реакцией на отношение властей к гражданам Грузии и к нему лично.

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«Голодовка — это реакция на то, как режим относится ко мне и нашему народу», — заявил экс-президент во время судебного слушания в понедельник. В начале месяца Михаил Саакашвили заявлял в ходе судебных слушаний о том, что, несмотря на проблемы со здоровьем, к нему не допускают врачей.

В прошлом году Михаил Саакашвили уже держал голодовку в течение 50 дней, протестуя таким образом против условий, в которых он содержался. После ухудшения состояния здоровья экс-президента в начале ноября перевели в тюремную больницу, а затем в госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года. Он написал у себя в фейсбуке, что вернулся в Грузию впервые за восемь лет. Затем он опубликовал видео, где поприветствовал всех из Батуми и призвал сторонников оппозиции идти 2 октября на муниципальные выборы.

В Грузии он был объявлен в розыск, его заочно приговорили к шести годам лишения свободы по двум уголовным делам — об избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии». Эти приговоры в прокуратуре назвали окончательными, они не подлежат обжалованию. Кроме того, Саакашвили заподозрили в незаконном пересечении границы — эта статья предполагает еще пять лет лишения свободы.

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