Журналисты нашли офшоры у семьи президента Казахстана Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев владеет тщательно скрываемыми за рубежом фондами — такую информацию в понедельник, 21 февраля, опубликовала газета Le Monde в партнерстве с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В администрации Токаева информацию о заграничных счетах, офшорах и недвижимости президента назвали фейком.

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В расследовании, получившем название Swiss Secrets, принимали участие около 40 СМИ и медиагрупп со всего мира. Материалами послужили данные о более чем 18 тысячах банковских счетов, зарегистрированных в швейцарском банке Credit Suisse с 1940 до 2010-х годов: анонимный источник чуть более года назад передал эту информацию немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, чтобы продемонстрировать вред, который принцип строгой банковской тайны, действующий в Швейцарии, приносит мировому сообществу.

Немецкие журналисты приняли решение поделиться информацией с OCCRP и коллегами из других стран, включая французскую газету Le Monde. Журналисты встречались с бывшими руководителями швейцарского банка, экспертами в области борьбы с коррупцией, юристами, анализировали финансовые декларации.

В ходе расследования обнаружилось, что ряд счетов в Credit Suisse предположительно принадлежит крупным чиновникам, бизнесменам, преступникам и нарушителям прав человека из разных стран. В списке вероятных обладателей счетов в швейцарском банке оказался и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Le Monde передает, что счет в Credit Suisse Токаев открыл еще в 1998 году, когда был чиновником в аппарате президента Назарбаева. Правда, сделал он это на имя тогдашней супруги и сына Тимура, которому было 14 лет. Данных, которыми располагают расследователи, не достаточно, чтобы оценить в полной мере финансовый поток, проходивший через этот счет. Но, как сообщает французская газета, в 2005 году на счете хранилось около 1,5 млн швейцарских франков (987 тысяч евро). Токаев занимал тогда пост министра иностранных дел. В 2011 году банковский счет был закрыт.

Журналисты обратились к данным другого расследования — Pandora Papers — и констатировали, что после закрытия счета семья Токаевых открыла на Виргинских островах две офшорные компании на имя жены и сына Токаева — Wisdom Invest&Finance и Wishing Well Group. Отмечается, что у каждой из этих фирм было по счету в Швейцарии, правда уже не в Credit Suisse, а в Notenstein Privatbank и Julius Baer. Кроме того, Токаевы открыли компанию Edelweiss Resources LLP в Великобритании. В 2014 году ее активы составляли 6,1 млн евро.

В 2011-2013 годы Касым-Жомарт Токаев работал в Женеве генеральным директором отделения ООН. Его сын Тимур Токаев посещал престижный Колледж дю Леман и, по сообщениям СМИ, сейчас является владельцем нескольких домов в Швейцарии.

В Нур-Султане сообщения о счетах и офшорах Токаева назвали фейком. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали написал в фейсбуке, что у Токаева нет недвижимости и счетов за рубежом, кроме того, он никогда не имел отношения к офшорным организациям. Уали также подчеркнул, что бывшая супруга Токаева «никогда не владела указанными в публикации счетами». «Что касается Тимура Токаева, то ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе», — говорится в публикации Уали в фейсбуке.

В январе после подавления беспорядков в Казахстане Касым-Жомарт Токаев обрушился с критикой на бизнесменов и олигархов, по его словам, наживающих богатство за счет граждан страны.

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