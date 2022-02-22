Спецдокладчик ООН: Россия, Китай и Сербия поставляют вооружения в Бирму

Россия, Китай и Сербия поставляют в Бирму вооружения, которые военная хунта использует против гражданского населения страны. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил спецдокладчик ООН по Бирме Том Эндрюс.

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Эксперт ООН подготовил доклад, в котором утверждается, что, «несмотря на доказательства ужасных деяний хунты, после произошедшего в прошлом году переворота члены Совета безопасности ООН Россия и Китай продолжили поставки военной хунте». В частности, речь идет о поставках истребителей и беспилотников.

Who is enabling the military's atrocities by supplying the means to kill Myanmar civilians? How can they be stopped? Tomorrow I will release a report that answers these questions. The UN Security Council must finally step up in defense of a people under siege before it's too late pic.twitter.com/9gUJ4doDoO — UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) February 21, 2022

В качестве еще одного поставщика оружия в Бирму упомянута Сербия, по данным спецдокладчика ООН, предоставившая бирманским военным артиллерийские снаряды и ракеты. Эндрюс призвал в кратчайшие сроки провести заседание Совета безопасности, чтобы «принять резолюцию, которая как минимум запретит трансфер оружия, которое военные используют для нападений и убийств гражданских лиц».

С февраля 2021 года в рамках подавления протестных настроений после переворота в Бирме, по оценкам ООН, были убиты более 1500 гражданских лиц, а сотни тысяч перемещены.

По мнению Тома Эндрюса, следует лишить военных Бирмы возможности получать доход от торговли такими ресурсами, как нефть, газ и древесина. Это приведет к сокращению финансирования армии, в результате чего у хунты будет меньше возможностей нападать на мирных жителей.

В 2021 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призвав членов организации прекратить поставки оружия в Бирму. Россия и Китай воздержались, Сербия принятие резолюции поддержала.

1 февраля 2021 года в Бирме военное командование объявило чрезвычайное положение сроком на год, сообщив о переходе всей полноты государственной власти в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина. Свои действия военные объяснили необходимостью сохранения «стабильности» в стране после парламентских выборов, прошедших в ноябре. Победу на них одержали представители правящей партии «Национальная лига за демократию». Военные отказались признавать результаты голосования и обвинили избирком и правительство в фальсификациях. Лидер партии «Национальная лига за демократию», нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи, президент Вин Мьин и другие члены политического руководства страны были задержаны. Международное сообщество решительно осудило переворот в Бирме.

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