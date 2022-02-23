Лаврову отменили уже вторую встречу: госсекретарь США отказался увидеться с главой МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая была назначена на четверг, 24 февраля. Ранее встречу с Лавровым отменил глава МИД Франции.

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«Когда мы видим, что вторжение началось, и Россия ясно дала понять о своем полном отказе от дипломатии, не имеет смысла проводить эту встречу сейчас», — объяснил свое решение госсекретарь США.

Блинкен рассказал, что проконсультировался с «союзниками и партнерами», и «они поддержали это решение».

На встрече Блинкена и Лаврова, которую планировалось провести 24 февраля, должна была обсуждаться, в том числе, возможность проведения нового саммита между Байденом и Путиным.

25 февраля глава МИД России должен был приехать в Париж, чтобы встретиться с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Но вечером 22 февраля Ле Дриан заявил, что отменяет встречу.

Позднее официальный представитель Белого дома Джен Псаки объявила о том, что встреча президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным тоже не планируется.

«Мы никогда не будем полностью закрывать двери дипломатии... Но развивая то, что он (Блинкен) сказал... Дипломатия не принесет успеха, если Россия не изменит свой курс. Он сказал, что было бы неправильно проводить такую встречу со своим коллегой Сергеем Лавровым. Изначально планировалось, что любой контакт с президентом России Владимиром Путиным последует после этого. Так что в настоящий момент ничего такого не планируется», — заявила госпожа Псаки. Она подчеркнула, что вновь обсуждать возможность встречи Байдена с Путиным можно будет только после того, как Россия начнет деэскалацию.

Позднее, 23 февраля, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что двусторонних встреч с руководством России не может быть, «пока не будет сигналов снижения напряжения» вокруг Украины.

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