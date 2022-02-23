«Не являются миротворцами»: генсек ООН дал характеристику российским военным в Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что войска России в «ДНР» и «ЛНР» не могут считаться миротворцами.

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«Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без согласия последней, то они не являются независимыми миротворцами, они вообще не являются миротворцами», — заявил глава Организации объединенных наций, назвав присутствие российских войск на оккупированной территории Украины «искажением концепции миротворчества».

Генсек ООН также отказался считать происходящее в Донбассе «геноцидом» (о чем заявляет президент РФ Владимир Путин). «Геноцид — это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать его следует в соответствии с международным законодательством», — подчеркнул Гутерриш.

Антониу Гутерриш. AP - John Minchillo

Генеральный секретарь ООН также раскритиковал «признание» «ДНР» и «ЛНР», подчеркнув, что это решение противоречит принципам устава ООН и несовместимо с Декларацией о дружественных отношениях Генеральной Ассамблеи ООН.

Гуттериш добавил, что обеспокоен рисками дальнейшей эскалации в Украине. Генсек ООН сообщил, что ему пришлось прервать зарубежный визит и отказаться от «важной встречи c лидерами стран Африки», чтобы вплотную заняться разрешением «крупнейшего глобального кризиса в сфере мира и безопасности за последние годы».

«В этот критический момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению законности. Сейчас нужны сдержанность и разум. Необходима немедленная деэскалация, – заявил глава ООН. Он призвал «все стороны воздержаться от действий и заявлений, способных довести столь опасную ситуацию до грани». «Любое дополнительное развертывание российских войск в Украине только усилит напряженность», – подчеркнул Гутерриш.

Напомним, вечером 21 февраля прошло экстренное заседание Совбеза ООН. Оно было созвано по запросу президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского сразу после того, как Владимир Путин принял решение о признании «независимости» самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».

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