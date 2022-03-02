ООН приняла резолюцию «о прекращении загрязнения пластиком» планеты

Аплодисментами участники Ассамблеи ООН по окружающей среде в Найроби встретили утверждение международной резолюции по пластику. Принятая резолюция предусматривает разработку календаря переговоров для работы над международным договором «о прекращении загрязнения пластиком». В ходе переговоров эксперты должны будут учесть полный «жизненный цикл» пластика. Переговоры должны начаться во второй половине этого года и будут открыты для всех стран-членов ООН.

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Переговоры в столице Кении по «историческому» документу для борьбы с загрязнением, угрожающим глобальному биоразнообразию шли в столице Кении с 28 февраля. Ассамблея ООН по окружающей среде (UNEA), высший международный орган в области экологии, объединяет сегодня 175 стран. Их решением создается «Межправительственный комитет для ведения переговоров», с целью разработки в концу 2024 года юридически обязательного договора по пластику. Как объяснил в последний день работы Ассамблеи её председатель, министр окружающей среды Норвегии Эспен Барт Эйде, принятие резолюции открывает «чрезвычайно важный процесс переговоров для разработки эффективного договора о запрете пластикового загрязнения». Он напомнил участникам Ассамблеи в Найроби: «Пластик — один из самых долговечных продуктов, который мы, люди, производим и часто выбрасываем. Пластик — это продукт, который может использоваться снова, снова и снова, если мы переместим его в экономическую модель замкнутого цикла». Председатель напомнил также о тесной связи между климатическими и природным кризисами, которые можно решить только в комплексе.

Принятая резолюция предусматривает разработку календаря переговоров для работы над международным договором. В ходе переговоров эксперты должны будут учесть полный «жизненный цикл» пластика, учитывая воздействие на окружающую среду всех процессов — производства пластика, его использования, отходов и его переработки… Уже сегодня всё больше стран мира запрещают использование одноразовые пакетов и других изделий из пластика. Резолюция предусматривает также согласование обозначенных на международном уровне количественных глобальных целей с мерами, которые могут быть обязательными или добровольными. Эксперты создадут основу для механизмов контроля, разработки национальных планов, действий с учетом специфики разных стран и с учетом помощи бедным странам. Мобилизация ООН касается всех форм загрязнения земли или моря, включая микропластик. Ингер Андерсен, исполнительный директор Агентства ООН по окружающей среде (UNEP) подчеркнула в Найроби: «Предстоит еще много работы, чтобы справиться с объемом пластикового загрязнения».

В канун Ассамблеи по пластику в Найроби, ООН напоминала, что производство пластика — это отрасль с многомиллиардным оборотом. Ссылаясь на ОЭСР (Организацию экономического сотрудничества и развития), ООН уточнила, что только «в 2019 году во всем мире было произведено около 460 миллионов тонн пластика, в результате чего образовалось 353 миллиона тонн отходов, из которых в настоящее время перерабатывается менее 10%, а 22% выбрасываются на неконтролируемые свалки, сжигаются на открытом воздухе или выбрасываются в окружающую среду». Загрязнение пластиком усиливает коллапс биоразнообразия и окружающей среды в целом.

Переговоры по международному договору «о прекращении загрязнения пластиком» должны начаться во второй половине этого года и будут открыты для всех стран-членов ООН.

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