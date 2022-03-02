Резолюция под названием «Агрессия против Украины» принята большинством голосов Генеральной Ассамблеи ООН

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Объявление результатов голосования приветствовалось бурными аплодисментами в зале. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию против российской агрессии в Украине, 2 марта 2022.
Объявление результатов голосования приветствовалось бурными аплодисментами в зале. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию против российской агрессии в Украине, 2 марта 2022. © AP/Seth Wenig
RFI

За ее принятие проголосовали 141 страны из 193 стран-членов Генеральной Ассамблеи. Резолюция «требует, чтобы Россия немедленно прекратила применение силы против Украины», и требует, чтобы Москва «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы».

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Текст, предложенный Европейским Союзом в сотрудничестве с Украиной, также «осуждает» «решение России повысить боевую готовность своих ядерных сил». Он подтверждает «свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности» этой страны, включая «ее территориальные воды».

Резолюция также призывает к беспрепятственному доступу гуманитарной помощи и «осуждает причастность Беларуси» к нападению на Украину.

Объявление результатов голосования приветствовалось бурными аплодисментами в зале. Против проголосовали пять стран: Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея и Сирия. 35 других, включая Китай, воздержались.

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