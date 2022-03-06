В Казахстане разрешили провести манифестацию против войны в Украине

В воскресенье в Алматы более двух тысяч человек провели акцию протеста против войны в Украине, акция была разрешена властями.

В воскресенье в Алматы более двух тысяч человек провели акцию протеста против войны в Украине, акция была разрешена властями.

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«Союзник России Казахстан» разрешил протест против войны на Украине, пишет агентство France-Presse, добавляя, что правительство республики «стремится дистанцироваться от Москвы, чтобы не попасть под действие западных санкций». «Обычно режим этой бывшей среднеазиатской республики запрещает демонстрации, но в субботу разрешил собрание в центре Алматы», – отмечает агентство.

Акция протеста против войны в Украине, 6 марта, Алматы, Казахстан. ФОТО. {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

МИД Казахстана в последние дни подчеркивал нейтралитет страны в этом конфликте. По информации France-Presse, посол Великобритании был принят в МИД Казахстана после того, как в прошлый понедельник британский депутат предложил ввести санкции в отношении всех союзников Москвы. Депутат от лейбористской партии Маргарет Ходж спросила в парламенте главу британской дипломатии Лиз Трасс, рассматривались ли санкции против лиц из «таких юрисдикций, как Казахстан и Азербайджан», «пособников и сторонников» президента России Владимира Путина. Лиз Трасс ответила, что правительство «рассмотрит вопрос Казахстана и других стран».

В январе Москва сыграла важную роль, в частности, отправив войска по просьбе властей Казахстана, чтобы положить конец серии протестов, иногда переходящих в беспорядки. В результате жестоких столкновений между демонстрантами и армией погибло более 200 человек.

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