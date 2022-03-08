Вырастет ли помощь до неба: как американцы намерены дальше поддерживать Украину

Источники агентства AFP в руководстве Соединенных Штатов почти «убеждены», что война России против Украины может продлиться долго, и готовы значительно увеличить помощь Киеву для оказания сопротивления агрессорам. В то же время в Вашингтоне «одержимы идеей сохранить конфликт в пределах Украины, чтобы избежать его перерастания в «третью мировую войну». И поэтому пока не решаются даже поставить Украине боевые самолеты (через европейских союзников). А президент Украины Владимир Зеленский взывает к помощи. «Если у вас нет сил закрыть небо, то дайте мне самолеты», — не устает повторять украинский лидер.

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Прогнозы американцев

Американские военные настроены довольно пессимистично в краткосрочной перспективе, считая, что количественное превосходство агрессоров, в конце концов, даст о себе знать. По мнению представителя оборонного ведомства США, «мы не должны недооценивать» «огневую мощь» Москвы.

Ситуация «вероятно, ухудшится, прежде чем станет лучше», предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен. Заверив при этом, что Владимир Путин все равно «обязательно проиграет».

В частных беседах американские чиновники идут дальше, уверенно утверждая, что российский президент «уже проиграл». И они соответствующим образом адаптируют свою стратегию.

Впрочем, несмотря на прогнозы собеседников AFP, стоит напомнить о том, что источники в американской власти, разведке и Пентагоне поначалу не предсказывали того, что Украина будет так сражаться, а российские войска в первые 13 дней понесут настолько масштабные потери.

Что американцы делают и еще планируют делать

Первоочередная задача — продолжать оказывать массированную помощь украинскому сопротивлению, чтобы оно могло выстоять, даже если новые города попадут под контроль агрессоров, отметили собеседники AFP.

Американцы наладили «значительный обмен информацией и разведданными с Украиной», в частности, для того, чтобы противовоздушная оборона могла предотвратить хотя бы некоторые российские удары, объяснил неназванный дипломат.

Большая часть от «беспрецедентного пакета военной помощи» в размере 350 миллионов долларов, о которой было объявлено в конце февраля, уже поставлена украинской армии — в основном в виде противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Очередная партия Javelin, прибывшая из США в киевский аэропорт. AFP - SERGEI SUPINSKY

Теперь Вашингтон планирует направить в Украину новый «пакет» — уже на сумму 10 миллиардов долларов, включающий экономическую и гуманитарную помощь, а также новые поставки оружия и боеприпасов.

Не стоит забывать и об усилении санкционных мер. Надежда на то, что Путин, в конце концов, придет к выводу, что продолжение войны обходится ему дороже, чем выход из нее.

Для этого необходимо поддерживать дипломатические каналы, чтобы предложить российскому диктатору «пути отхода». Поскольку сами американцы прекратили контакты на высоком уровне с Москвой с 24 февраля (когда Путин начал войну против Украины), они пользуются помощью «посредников» для разговоров с российским президентом.

«Красные линии»

У военной помощи Вашингтона украинской армии «не будет лимита», обещает высокопоставленный американский чиновник. Отмечая при этом, что США не планируют поставлять тяжелое вооружение.

У американцев есть большие опасения, что Владимир Путин, почувствовав себя «спровоцированным», «расширит» конфликт за пределы Украины — с риском прямой, потенциально ядерной, конфронтации с Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО. Еще до российского вторжения президент Байден заявил, что любое «прямое вмешательство» на стороне Украины может спровоцировать «мировую войну».

Поэтому речь пока идет лишь о «сдерживании российского президента», говорят американские чиновники.

В США также пытаются избежать того, чтобы Москва получила повод посчитать какую-либо страну НАТО в качестве «воюющей стороны». Поэтому не только установление бесполетной зоны над Украиной было «категорически исключено» как США, так и НАТО, но и вопрос поставки Киеву истребителей советского производства из восточноевропейских стран (таких как Польша) вызывает колебания в Вашингтоне.

Впрочем, теперь команда Байдена, первоначально неохотно упоминавшая о такой гипотезе, заявляет, что «активно» изучает ее. Но пока не давая Украине твердых обязательств и не называя сроков.

При этом каждый день гибнут десятки мирных украинцев, и с каждым днем американским руководителям все труднее придерживаться «нейтралитета» в ответ на настойчивые призывы Украины о помощи.

«В ведущих столицах человечность должна победить страх и выгоды»

8 марта президент Зеленский в своем обращении снова призвал западных партнеров помочь Украине в важнейшем вопросе — обеспечении «безопасности украинского неба».

Президент Украины призвал: «Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры! […] Мы боремся уже тринадцатый день. Уничтожаем оккупантов всюду, где можем. […] Но есть небо. Сотни российских крылатых ракет. Сотни боевых самолетов оккупантов. Сотни вертолётов. Да, мы их уничтожаем. […] Но у них еще достаточно машин для убийства. Еще достаточно ракет для террора. Еще достаточно пятисоткилограммовых бомб, чтобы сбрасывать их на нас, на обычных людей. Чернигов и Киев. Одессу и Харьков. Полтаву и Житомир. На десятки и десятки украинских городов. На миллионы мирных людей».

Зеленский напомнил: «13 дней нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе. Будут самолеты. Нам их передадут…», но ничего не происходит.

Поэтому украинский президент возложил часть вины за творящиеся трагедии не только на руководство РФ, но и на западных партнеров.

Акция в поддержку Украины у посольства РФ в Вашингтоне. 07.03.2022 Getty Images via AFP - KEVIN DIETSCH

«Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и заблокированных городов — безусловно, на российском государстве, на российских военных. […] Но ответственность за это и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там, на Западе, […] очевидно необходимое решение. На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц…».

Человечность «должна победить в ведущих столицах», призвал украинский лидер: «Должна победить страх. Должна победить любые выгоды. И тогда мы увидим, что украинское небо — безопасное. Украинские города — разблокированы».

Но пока в Вашингтоне не решаются поднять уровень помощи Украине буквально до неба.

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