Москва обходит Гаагу стороной: окажется ли Путин в Международном уголовном суде?

Газета Le Figaro в своей статье «Война в Украине: может ли Владимир Путин предстать перед Международным уголовным судом за „военные преступления“?» делает вывод: может.

Представители России не явились на слушания в Международном суде ООН (МС ООН) в Гааге 7 марта. В ходе слушаний украинские представители потребовали принять срочное решение, предписывающее остановить военную агрессию РФ против Украины.И хотя Россия, вероятно, проигнорирует ожидающееся решение МС ООН, но существует еще один суд в Гааге, в котором, теоретически, однажды может оказаться Владимир Путин и его приближенные, имеющие отношение к развязыванию и ведению этой войны.

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Международный Суд ООН — единственный судебный орган универсального характера, разрешающий споры между государствами.

Предмет рассмотрения суда — ложная, по мнению представителей Украины, интерпретация понятия «геноцид», использованная российскими властями для военного вторжения на территорию независимого государства.

Украина обратилась в МС ООН 26 февраля, а 6 марта президент Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в слушаниях.

«Россия манипулирует международным правом и, в частности, упомянутой Конвенцией (от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него), которая является фундаментальным международным договором в сфере защиты прав человека. И использовала ее для вооруженной агрессии против Украины» — заявили 7 марта в МИД Украины.

В ведомстве также отметили, что «делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития»:

— РФ должна немедленно остановить начатые 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины;

— РФ должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

Как прошло заседание

7 марта слушания начались в Гааге в 10:00 по местному времени. Представители РФ на них не явились.

«Тот факт, что места России пустуют, очень красноречив. Они не находятся здесь, в этом суде, они находятся на поле битвы, ведя агрессивную войну против моей страны», — сказал представитель Украины, юрист Антон Кориневич (сейчас он является постпредом президента Украины в Автономной Республике Крым).

«Мы сегодня в здании, которое называется Дворцом Мира, но дома моей стране угрожает агрессивная война, — заявил Кориневич. — Я стою здесь, в помещении, которое называется Большим залом правосудия, но дома мои земляки видят только несправедливость российских бомб и ракет, которые падают на наши города и районы».

Дворец мира, штаб-квартира Международного суда ООН. 07.03.2022 AP - Phil Nijhuis

«Я процитирую слова президента России, которые он произнес в утро, когда приказал вторгнуться в Украину, — продолжил Кориневич (цитата по изданию Meduza). — Он (Путин) сказал: „Мы должны остановить этот кошмар, этот геноцид“. Цель войны, по его словам, защитить людей от геноцида. Это ужасная ложь! Путин врет, а украинцы, наши граждане, умирают».

«Это не Украина осуществляется геноцид. Это Россия, ее политическое руководство и военнослужащие совершают преступления против человечества и военные преступления на территории Украины», — напомнил украинский юрист.

Суд «сожалеет о неявке Российской Федерации на эти устные слушания», — сказала Джоан Донохью, судья МС ООН, председательствующая на процессе. И рассказала, что Александр Шульгин, посол России в Нидерландах, 5 марта заявил, что российское правительство не намерено участвовать в разбирательстве.

Слушания завершились, трансляцию заседания, которое длилось более трех часов, можно посмотреть на сайте МС.

MULTIMEDIA: photos and videos of today's hearing in the case concerning Allegations of Genocide under

the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) held before the #ICJ are available here https://t.co/C8hUFo5hpC pic.twitter.com/Fju3MlK7wQ — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 7, 2022

«Украина попросила принять „временные меры“ по защите украинского народа до вынесения окончательного решения. Речь идет о том, что [...] судьи рассмотрят не суть дела, а лишь возможность применения так называемых „временных мер“», — сообщалось на сайте самого Международного суда ООН до начала слушаний.

Ожидается, что решение по запросу Украины будет принято в течение нескольких дней, пишет Associated Press.

Но если суд удовлетворит требования Украины, Россия все равно может им не подчиниться, отмечает радио «Свобода».

Тогда МС должен будет обратиться Совет Безопасности ООН. Однако и Совет Безопасности также не сможет повлиять на выполнение Москвой требований, так как РФ, будучи постоянным членом Совбеза, имеет возможность наложить вето на любое решение.

Напомним, после начала войны украинские власти неоднократно требовали лишить РФ права голоса в Совбезе ООН. Эти требования поддержали, в частности, власти Великобритании.

Но возможно ли это в принципе?

Что вообще может ООН?

Le Figaro напоминает, что в статье 6 Устава ООН говорится: «Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности». При этом в статье 27 Устава говорится, что решения по всем вопросам (кроме процедурных) требуют согласия всех 5 постоянных членов Совбеза. То есть, и России, в том числе.

Более того, список постоянных членов Совета Безопасности закреплен в Уставе ООН. Поэтому изменение состава этого органа потребует внесения поправки в учредительный текст, который требует принятия «большинством в две трети голосов членов Генеральной Ассамблеи и ратификации […] двумя третями членов Организации, включая всех постоянных членов Совета Безопасности». Иными словами, одобрение России и в этом случае — необходимо.

Пользуясь этим, Москва совершенно безнаказанно «топит» любое решение Совбеза, которое ее не устраивает.

Так что остается либо учредить новую организацию вместо ООН, либо смотреть на то, как один из пяти членов Совбеза в 2022 году развязал и продолжает вести полномасштабную войну в центре Европы.

Напомним, Устав ООН начинается с объяснения целей организации: «Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира…».

2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Агрессия против Украины». За ее принятие проголосовали 141 страны, против — только 5 (Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея и Сирия).

В документе содержатся требования того, чтобы Россия немедленно прекратила применение силы против Украины» и «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы».

Сегодня — 8 марта, и несмотря на принятие резолюции, война, начатая Путиным, не останавливается ни на минуту вот уже 13-й день.

По данным ООН (на 7 марта), жертвами этой войны стали уже не менее 406 мирных граждан, из них 27 — дети.

Более 2 миллионов человек стали беженцами.

Надежда на будущее: Путин — в Гааге

В Гааге есть еще одна инстанция, в которую Украина обратилась в связи с этой войной — Международный уголовный суд (МУС).

Штаб-квартира Международного уголовного суда. Гаага AFP - MARTIJN BEEKMAN

Учрежденный в 1998 году по Римскому статуту, МУС не призван мирить государства, он наделен правом судить физических лиц, в том числе, глав государств. Рамки судопроизводства строгие, напоминает «Новая газета»: в компетенцию суда входит привлечение к ответственности исключительно за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, а с 2018 года — еще и за преступление агрессии.

«Новая» напоминает: несмотря на то, что изучением ситуации в Украине МУС занимался 8 лет (изучая иски по Майдану, Донбассу и Крыму), но до сих пор расследование так и не было открыто.

И вот 28 февраля 2022 г. главный прокурор МУС Карим Хан объявил, что начинает расследование, поскольку «есть обоснованные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности».

Расследование будет охватывать все действия, совершенные в Украине «с 21 ноября 2013 года» (т.е. с дня начала «Евромайдана» — Прим. RFI), добавил он.

И заявил, что намерен сделать так, «чтобы это расследование также охватывало любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию моего бюро, которые совершаются любой стороной конфликта на любой части территории Украины».

3 марта прокурор объявил, что расследование начинается. Прокурор рассказал, что получил обращения по поводу ситуации в Украине от 39 стран-участниц МУС (включая все 27 стран Евросоюза).

Карим Хан призвал «всех участников» боевых действий в Украине «строго придерживаться действующих правил международного гуманитарного права».

Украина подписала Римский статут, учредительный договор МУС (хоть пока и не ратифицировала его). РФ в 2016-м отозвала свою подпись под статутом.

Несмотря на это, МУС может судить как российских (так, в теории, и украинских) граждан по всем статьям, находящимся в его компетенции — то есть, за военные преступления, преступления против человечности, геноцид, преступление агрессии.

И хотя Россия, отозвав свою подпись, фактически приняла решение не выдавать своих граждан Международному уголовному суду, они могут быть задержаны на территории любого государства, признающего юрисдикцию МУС (123 страны ратифицировали Римский статус). И затем выданы — для проведения над ними процесса в Гааге.

Окажется ли нынешний президент РФ на скамье подсудимых? «Такие правители, как Путин, обычно умирают на своем посту и поэтому не подлежат экстрадиции. Одна из возможностей — свержение Путина оппозицией. Затем новое правительство может передать свергнутого президента в Гаагу», — рассказал DW эксперт по международному уголовному праву из Университета Геттингена Кай Амбос.

Владимир Путин во время рабочего визита. Москва. 27.02.2022. К этому времени в Украине четвертые сутки идет развязанная им война. AP - Sergei Guneyev

К слову, 4 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил Путина с его сербским «коллегой» Слободаном Милошевичем, который умер в тюремной камере в Гааге до окончания судебного процесса по обвинению в геноциде и военных преступлениях.

Газета LeFigaro в своей статье «Война в Украине: может ли Владимир Путин предстать перед Международным уголовным судом за „военные преступления“?» делает вывод: может.

«В частности, элементы, которые можно вменить в вину Путину, — это неизбирательные бомбардировки гражданского населения», — пишет газета.

К сожалению, война еще далеко не закончена.

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