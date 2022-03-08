США вводят эмбарго на российские энергоносители. Британия прекратит импорт российской нефти к концу года

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США объявили эмбарго на российские энергоносители. Британия прекратит импорт российской нефти до конца 2022 года
США объявили эмбарго на российские энергоносители. Британия прекратит импорт российской нефти до конца 2022 года AFP - NATALIA KOLESNIKOVA
RFI
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Президент США Джо Байден заявил, что США вводят эмбарго на импорт российской нефти и других энергоносителей. Правительство Великобритании объявило, что Лондон к концу 2022 года прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов. Эти решения приняты в качестве ответа на развязанную Россией войну в Украине.  

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Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, заявил, что запретил импорт российских энергоносителей. Это решение было принято в тесной координации с союзниками США, отметил он, передает Sky News.

В опубликованном на сайте Белого дома указе говорится, что под американское эмбарго попали российская сырая нефть и нефтепродукты, сниженный газ и уголь. Под запретом, согласно указу, любые инвестиции в российский энергетический сектор.

Байден добавил, что понимает, что европейские страны не могут пойти на аналогичный шаг из-за их зависимости от российских энергоносителей.

Президент США признал, что запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей в США будет иметь последствия для самих американцев в связи с ростом цен. Однако он подчеркнул, что и раньше говорил, что «защита свободы будет иметь цену». По его словам, и республиканцы, и демократы «одинаково понимают, что мы должны это сделать», передает CNN.

Британия откажется от российской нефти к концу года

Британский министр предпринимательства и энергетики Квази Квартенг сообщил, что Соединенное Королевство к концу 2022 года прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов.

«Этот переходный период даст рынку, предприятиям и цепочкам поставок более, чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8% от британских потребностей», — написал Квартенг.

Министр подчеркнул, что Великобритания является крупным производителем нефти и нефтепродуктов и имеет значительные запасы. «Подавляющее большинство нашего импорта поступает от надежных партнеров, таких как США, Нидерланды, страны Персидского залива. Мы будем работать с ними в этом году, чтобы обеспечить дальнейшие поставки», — заявил министр.

Что касается российского природного газа, они составляют 4% британских поставок. «Я изучаю варианты, чтобы полностью с этим покончить», — написал Квази Квартенг.

Ранее о запрете на импорт российской нефти объявила Канада. 

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