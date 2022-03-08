США вводят эмбарго на российские энергоносители. Британия прекратит импорт российской нефти к концу года

США объявили эмбарго на российские энергоносители. Британия прекратит импорт российской нефти до конца 2022 года

Президент США Джо Байден заявил, что США вводят эмбарго на импорт российской нефти и других энергоносителей. Правительство Великобритании объявило, что Лондон к концу 2022 года прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов. Эти решения приняты в качестве ответа на развязанную Россией войну в Украине.

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Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, заявил, что запретил импорт российских энергоносителей. Это решение было принято в тесной координации с союзниками США, отметил он, передает Sky News.

В опубликованном на сайте Белого дома указе говорится, что под американское эмбарго попали российская сырая нефть и нефтепродукты, сниженный газ и уголь. Под запретом, согласно указу, любые инвестиции в российский энергетический сектор.

Байден добавил, что понимает, что европейские страны не могут пойти на аналогичный шаг из-за их зависимости от российских энергоносителей.

Президент США признал, что запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей в США будет иметь последствия для самих американцев в связи с ростом цен. Однако он подчеркнул, что и раньше говорил, что «защита свободы будет иметь цену». По его словам, и республиканцы, и демократы «одинаково понимают, что мы должны это сделать», передает CNN.

Британия откажется от российской нефти к концу года

Британский министр предпринимательства и энергетики Квази Квартенг сообщил, что Соединенное Королевство к концу 2022 года прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов.

«Этот переходный период даст рынку, предприятиям и цепочкам поставок более, чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8% от британских потребностей», — написал Квартенг.

Министр подчеркнул, что Великобритания является крупным производителем нефти и нефтепродуктов и имеет значительные запасы. «Подавляющее большинство нашего импорта поступает от надежных партнеров, таких как США, Нидерланды, страны Персидского залива. Мы будем работать с ними в этом году, чтобы обеспечить дальнейшие поставки», — заявил министр.

Что касается российского природного газа, они составляют 4% британских поставок. «Я изучаю варианты, чтобы полностью с этим покончить», — написал Квази Квартенг.

Ранее о запрете на импорт российской нефти объявила Канада.

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