В Туркменистане проходят внеочередные президентские выборы

Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что готов уступить дорогу молодым. Новым президентом Туркменистана скорее всего станет его сын

В Туркменистане в субботу, 12 марта, проходят внеочередные президентские выборы. На пост президента претендуют девять кандидатов, среди которых – сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова Сердар.

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Эксперты и наблюдатели заявляли, что задача нынешних выборов — дать действующему президенту Гурбангулы Бердымухамедову возможность передать власть своему сыну Сердару, которому в сентябре 2021 года исполнилось 40 лет — таким образом он получил возможность избираться на президентский пост: по конституции Туркменистана, президентом страны может быть избран гражданин не моложе 40 лет.

Взлет Сердара: сын Бердымухамедова готов унаследовать власть в Туркменистане. Что о нем известно

При любой явке выборы будут признаны состоявшимися, так как, по туркменскому законодательству, порога явки на выборах не предусматривается. Победителем голосования становится кандидат, набравший больше половины голосов. Ожидается, что окончательные итоги выборов будут подведены не позднее, чем на седьмой день после голосования.

Президент Туркменистана избирается на срок в 7 лет. Сообщается, что в бюллетене, помимо Сердара Бердымухамедова, значатся еще восемь кандидатов, де-факто не являющихся его конкурентами.

Как напоминает Радио Азаттык, с 1991 года западные наблюдатели не признали ни одни выборы в Туркменистане свободными.

Гурбангулы Бердымухамедов, стоматолог по образованию, занимает пост президента Туркменистана с 2007 года. Одновременно он является главой кабинета министров, главнокомандующим вооруженными силами, а с недавних пор еще и председателем верхней палаты парламента — Халк Маслахаты.

В 2021 году президент Туркменистана назначил своего сына, тогда 39-летнего Сердара Бердымухамедова на должность вице-премьера по экономическим и банковским вопросам. Ранее он возглавлял министерство промышленности и строительного производства.

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