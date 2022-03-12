«Холодный ответ» на фоне войны в Украине: в Норвегии начнутся масштабные учения НАТО
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Пока в Украине бушует война, НАТО и партнеры Альянса 14 марта должны начать масштабные учения в Норвегии. Цель мероприятия под названием Cold Response 2022 («Холодный ответ-2022») — оказание помощи одной из стран НАТО на случай, если она будет атакована. Учения, запланированные еще до начала войны РФ против Украины, сегодня, на фоне происходящего, становятся как никогда актуальными.
В учениях должны принять участие 30 тысяч военнослужащих (из них 14 тыс. — сухопутные войска, 8 тыс. — моряки...), 200 самолетов, пять десятков кораблей…
«Cold Response 2022 — это давно запланированные учения, в которых принимают участие тысячи военнослужащих из стран НАТО и партнеров, проверяющие способность работать вместе в условиях холодной погоды на территории Норвегии — на суше, в воздухе и на море», — говорится на сайте Альянса.
Cold Response — это учения под руководством минобороны Норвегии, которые проводятся на севере этой страны раз в два года.
«Об учениях этого года было объявлено более восьми месяцев назад. Они не связаны с неспровоцированным и неоправданным вторжением России в Украину, на которое НАТО отвечает превентивными, пропорциональными и неэскалационными мерами», — подчеркнули в Альянсе.
«Но, учитывая фон, они (учения) приобретают дополнительную значимость», — сказал агентству AFP норвежский министр обороны Одд Роджер Эноксен.
«Норвегия занимает центральное положение в стратегически важном Арктическом регионе. Страна располагает обширными морскими, воздушными и сухопутными пространствами, идеально подходящими для проведения военных учений, — подчеркнули в норвежском министерстве обороны. — Неровный ландшафт Норвегии, протяженная береговая линия, узкие фьорды и труднопроходимые горы ставят перед войсками и силами уникальные задачи»: «Что нужно для защиты, борьбы и выживания в арктических условиях? Что делать, если вы провалитесь под лед, будучи в 20-килогроммовом военном снаряжении?..».
Именно в Норвегии находится Центр передового опыта НАТО по проведению операций в условиях низких температур (NATO Cold Weather Operations Center of Excellence).
Будучи «стражем северных границ НАТО» в Европе, Норвегия хочет проверить свою способность получить подкрепление от союзников в соответствии со статьей 5 Устава Северного Альянса, ключевой статьей, которая обязывает всех его членов прийти на помощь к союзнику в случае, если он подвергся нападению. «Учения обеспечат способность норвежских и союзных сил проводить сложные совместные операции в сложных климатических условиях и в сложных ситуациях высокой интенсивности», — отметили в минобороны Норвегии.
«Это оборонительные военные учения, в ходе которых мы отрабатываем военные операции для защиты нашей страны», — также подчеркнули в оборонном ведомстве.
«Я думаю, что это совершенно естественно, — возможно, сейчас, как никогда раньше, — проводить совместные учения, чтобы показать нашу способность и готовность защищать наши ценности и образ жизни», — рассказал France-Presse глава Норвежского оперативного командования генерал-лейтенант Ингве Одло, который руководит проведением Cold Response.
«В настоящее время нет явной военной угрозы для НАТО или норвежской территории, — заявил глава минобороны Эноксен. — Однако ситуация в Европе уже давно не была такой непредсказуемой».
России на учениях быть не должно
На российской стороне 196-километровой российско-норвежской границы расположен Кольский полуостров, где базируется российский Северный флот, есть большая концентрация ядерного оружия и других военных объектов, отмечает AFP.
«Во избежание любых недоразумений», еще в январе об этих учениях была официально предупреждена Россия.
«Союзники НАТО соблюдают обязательства по обеспечению прозрачности в соответствии с Венским документом ОБСЕ, который регулирует правила проведения военных учений в евроатлантическом регионе», — отметили в Северном Альянсе.
«И Норвегия, и НАТО стремятся обеспечить открытость военных учений, мы глубоко уважаем международное право и правила», — сообщили в минобороны Норвегии сразу после того, как 13 января генерал-лейтенант Ингве Одло поговорил с адмиралом Александром Моисеевым, командующим Северным флотом России, и предупредил об учениях Cold Response 2022.
Но потом случилось 24 февраля, когда Путин распорядился начать войну против Украины. А 3 марта Москва заявила, что не будет посылать в Норвегию своих наблюдателей. «Россия поблагодарила за предложение прислать наблюдателей во время „Холодного ответа 2022“, но отказалась», — сказал AFP официальный представитель норвежской армии Пребен Аурсанд. Причины отказа неизвестны, отметил источник.
Финляндия и Швеция — вместе с НАТО
Помимо членов Альянса, свои контингенты на учения Cold Response направят Финляндия и Швеция — две страны, которые пока не входят в НАТО, но в которых дебаты о вступлении в этот блок вновь разгорелись из-за войны России против Украины
Вторжение РФ в Украину удивило большинство экспертов, и некоторые теперь задаются вопросом: может ли Путин напасть на другие территории бывшего СССР — например, на страны Балтии?
Учения Cold Response «позволят нам усовершенствовать нашу подготовку, показать наше единство, нашу готовность работать вместе в тяжелых условиях», которые могут приближены к среде, «более знакомой на Востоке», — объяснил генерал Иван Гуриу из французского Корпуса быстрого реагирования.
Французы отправляют для участия в Cold Response почти 3300 военнослужащих: часть — на десантном вертолетоносце Dixmude (класс «Мистраль»), часть — в составе сил повышенной готовности НАТО, которые Париж возглавил в этом году.
Формирование «было создано в 2014 году в ответ на кризисы на Ближнем Востоке и агрессию России против Украины и находится в постоянной готовности, чтобы выдвинуться в течение нескольких дней для защиты любого союзника», — говорится на сайте НАТО.
«Холодный ответ» должен продлиться до 1 апреля.
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