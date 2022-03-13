Иран взял на себя ответственность за ракетный обстрел Эрбиля в Иракском Курдистане

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за ракетный обстрел столицы Иракского Курдистана Эрбиля, передают иранские государственные СМИ.

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В заявлении элитного иранского военно-политического формирования говорится, что целью атаки был израильский «стратегический центр», и что «за любое повторение атак Израилем последует жесткий, решительный и разрушительный ответ». Заявление цитирует «Аль-Джазира».

Ранее на этой неделе в Иране сообщили, что в результате израильского воздушного удара в Сирии были убиты двое офицеров КСИР и обещали отомстить.

Власти Иракского Курдистана сообщили, что рано утром в воскресенье 12 баллистических ракет были выпущены по Эрбилю из-за границы, с востока. Местные власти также утверждают, что в Эрбиле нет израильских объектов, о которых говорят КСИР, а в районе, где упали ракеты находится новое здание американского консульства. Губернатор Эрбиля Умир Хошнав сообщил, что в результате атаки ранения получили двое человек.

Госдепартамент США осудил ракетный обстрел Эрбиля, назвав его вопиющем нарушением суверенитета Ирака. В Вашингтоне заявили, что в результате атаки никто из сотрудников консульства США в Эрбиле не пострадал, обстрел не нанес ущерба американской собственности. «У нас нет указаний на то, что атака была направлена против Соединенных Штатов», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

В связи с ракетным обстрелом МИД Ирака вызвал иранского посла.

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