В Японии после мощного землетрясения объявили угрозу цунами

Из-за землетрясения продукты в супермаркетах падали с полок, но о серьезных повреждениях зданий пока не сообщалось

В Японии после землетрясения амплитудой 7,3 балла в Тихом океане недалеко от восточного побережья страны объявили угрозу цунами. Как сообщили в местном метеорологическом управлении , очаг землетрясения находился на глубине около 60 километров, а высота волн может составить порядка одного метра. Землетрясение произошло у берегов провинции Фукусима, где более 10 лет назад произошла из-за цунами случилась авария на АЭС.

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Землетрясение зафиксировали в 23:36 по местному времени (14:36 по Парижу). По данным японских СМИ, толчки почувствовали и жители Токио, находящегося в нескольких сотнях километров от эпицентра.

Угрозу цунами объявили в двух провинциях – Миаги и Фукусима. О разрушениях и жертвах от самого землетрясения пока не сообщается.

В 2011 году у берегов Японии произошли землетрясения мощностью до девяти баллов по шкале Рихтера – сильнейшее в современной истории страны. Цунами привело к аварии на АЭС Фукусима-1.

Из-за повреждения станции и утечки радиации эвакуировать пришлось 150 тысяч человек.

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