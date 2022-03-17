Арнольд Шварценеггер обратился к русскому народу, чтобы «рассказать правду и остановить войну»

«Я знаю, что ваше правительство говорило вам, что это война за денацификацию Украины. Денацификация Украины? Это неправда», — заявляет бывший губернатор Калифорнии и заверяет, что он хранит «любовь и уважение к народу России».

Видео длится более девяти минут и снабжено русскими субтитрами.

«Здравствуйте всем, и спасибо, что уделяете мне свое время. Я шлю это сообщение через разные каналы, чтобы обратиться к моим дорогим российским друзьям и российским солдатам, которые сейчас служат в Украине. Я обращаюсь к вам сегодня, потому что в мире происходят события, которые от вас скрывают… ужасные события, о которых вы должны знать. (…) »

Рассказав о своей встрече с чемпионом мира Юрием Власовым, который, по словам самого Шварцнеггера, побудил его в юности заняться спортом, знаменитый на весь мир американец добавляет: «С тех пор как мне было 14 лет, у меня не было ничего, кроме привязанности и уважения к народу России – и это та причина, по которой я вам все это говорю».

(…) «Никому не нравится слушать критику о своем правительстве, я это понимаю. (…)

Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда. Украина – страна с президентом еврейского происхождения, у отца которого всех трех братьев убили нацисты.

Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власит имущие в Кремле начали ее.

Это не война российского народа. (…)

На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовали за признание России агрессором и призвали к немедленному выводу российских войск. (..)

Целые кварталы разрушены российской артиллерией и бомбами, включая детскую больницу и роддом. Почти три миллиона украинских беженцев – в основном женщин, детей и стариков – покинули свою страну. (…) Это гуманитарный кризис.

Из-за своей жестокости. Россия теперь изолирована от сообщества государств.

Кроме того, вам не говорят правду и о последствиях этой войны для самой России. Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между украинцами, сражающимися за свою родину, и российским руководством, воюющим ради завоевания. (…)

Российские бомбы, падающие на безвинных гражданских, принесли те разрушения, которые так разгневали мир, что что были введены самые сильные глобальные экономические санкции в истории.

По обе стороны войны будут страдать те, кто этого не заслуживает.

Российское правительство лжет не только своим гражданам, но и своим солдатам. Некоторым солдатам сказали, что они пойдут воевать с нацистами. Некоторым сказали, что украинский народ буде приветствовать их, как героев. Некоторым сказали, что они просто поедут на учения; они даже не знали, что они едут на войну. Некоторым сказали, что они там, чтобы защитить русских в Украине. Все это неправда. (…)

Когда я смотрю, как из руин вытаскивают маленьких деток, мне кажется, что я смотрю документальный фильм про ужасы Второй мировой войны, а не современные новости.

Когда мой отец приехал в Ленинград, он был донельзя накачан ложью своего правительства. Когда он уехал из Ленинграда, он был сломлен физически и морально. Он прожил всю оставшуюся жизнь с болью. Болью от шрапнели, которая всегда напоминала ему о тех ужасных годах. Болью от вины, которую он чувствовал.

(…) Это не та война для защиты России, на которой воевали ваши дедушки и прадедушки. Это незаконная война.

А властей в кремле я хочу спросить: почему вы жертвуете этими молодыми людьми ради своих амбиций?

Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это – пропаганда и дезинформация. Я прошу вас помочь мне распространить правду».