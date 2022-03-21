«Китай не поддерживает Путина. Китай поддерживает собственные экономические интересы» — эксперт

Интервью

На днях состоялся посвященный войне в Украине телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, не приведший к каким-либо прорывам. В Вашингтоне предупреждают, что в случае оказания помощи России Пекин ждут ответные меры Запада. Власти Китая не выражают однозначной позиции по войне в Украине, ограничиваясь общими фразами о том, что никто не заинтересован в конфликтах.

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Почему Китай сохраняет двусмысленность позиции по отношению к войне России против Украины? Будет ли Пекин сейчас оказывать военную поддержку Москве? Что может Запад предложить Китаю в обмен на участие в коалиции против войны Путина? Эти и другие вопросы мы задали руководителю программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги, специалисту по Китаю Александру Габуеву.

RFI: Мы видим сейчас позицию Китая, которая выглядит как очень двусмысленная и невнятная. Китай напрямую не осуждает нападение на Украину, но и демонстрирует, что явно не в восторге от происходящего. Общими словами сейчас ограничивается — по крайней мере в публичных декларациях. Как вы объясняется нынешнюю китайскую позицию в отношении войны России против Украины?

Александр Габуев: Китай отстаивает прежде всего свои национальные интересы. И национальных интересов здесь два. Это поддержание прагматичных отношений с Россией, которые имеют самостоятельную ценность. Россия — это огромный сосед, с которым ни в коем случае не хочется вступать в конфронтацию. Россия — это источник природных ресурсов, источник военных технологий. Россия тоже авторитарная держава, являющаяся постоянным членом Совбеза ООН. Поэтому партнерство с Россией важно в любом случае.

С другой стороны, есть огромные торговые, экономические, технологические связи с Западом. Да, отношения с США портятся по независящим от российско-украинской войны причинам. США недовольны тем курсом, который Китай проводит, поэтому усиливают давление на Китай. Но поскольку тем не менее эти связи очень важны, Китай не хочет, чтобы из-за российско-украинской войны усложнение отношений с Западом ускорялось бы.

В ходе переговоров с Джо Байденом 18 марта Си Цзиньпин заявил, что конфликты не отвечают чьим-либо интересам. Войну, развязанную Путиным против Украины, в Пекине не осудили © The White House / AFP

Поэтому Китай использует тот же прием, который он использовал во время предыдущего кризиса в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, где есть набор тезисов о том, что Китай — за мир, поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, не признает Крым российским или донецкую и луганскую «народные республики» отдельными государствами. При этом Россию не критикует, санкции в отношении нее не вводит и вообще выступает против санкций. Эти тезисы Китай повторяет на всех площадках. Он их немножко калибрует в зависимости от того, кто в данный момент является аудиторией. Но именно этот набор тезисов позволяет Китаю максимально удовлетворять свои национальные интересы.

Американская пресса со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов писала, что Москва обратилась к Китаю за военной помощью, за помощью с вооружениями для ведения войны против Украины. Какова вероятность того, что Китай поставит России оружие? Зачем это может быть вообще нужно Китаю в этой ситуации? Насколько обоснованы такие опасения?

Я думаю, что прежде всего мы имеем дело с достоверными разведданными, которые необходимо поставить в правильный контекст. Обращение к Китаю за какими-либо системами вооружения на первую или вторую неделю ведения конфликта не имеет никакого практического смысла, потому что пройдут месяцы перед тем, как Китай сможет доставить эти системы, перед тем, как они будут интегрированы в российскую армию, переподготовлены по российским стандартам, если это ударные дроны — перед тем, как российские операторы научатся ими управлять и так далее.

Речь скорее всего идет о давних переговорах, которые ведутся между Москвой и Пекином. У Москвы есть интересы на закупку определенных китайских вооружений, включая беспилотники. Вполне возможно, что какая-то из частей этих переговоров и корреспонденции происходила после 24 февраля, была перехвачена американским разведсообществом. В условиях того, что США надо дипломатически давить на Китай, об этой корреспонденции было рассказано западным СМИ. При этом все помещается в такой контекст, что Россия вынуждена просить у Китая военной помощи для нужд этой войны. Но это не совсем так.

Разведданные правильные, но они помещены в совершенно неверный контекст, чтобы дипломатически давить на Китай перед встречей [советника президента США по нацбезопасности Джейка] Салливана с [членом политбюро ЦК компартии Китая] Ян Цзечи в Риме в прошлый понедельник и перед звонком Джо Байдена Си Цзиньпину.

Я не думаю, что Китай будет поставлять России оружие — в любом случае в настоящий момент.

Что Может Запад предложить Китаю и как Запад может надавить на Китай, чтобы заставить его если не поддержать Украину, то отказаться от поддержки Путина?

Китай не поддерживает Путина. Китай поддерживает свои собственные экономические интересы. В тот момент, когда Запад продолжает покупать у России нефть и газ, странно требовать, чтобы Китай этого не делал. Китай сохраняет свой объем торгово-экономической связи с Россией. При этом, естественно, китайские банки очень внимательно следят за санкционными рисками. Китай, безусловно, будет соблюдать западные санкции и не вести дела с теми компаниями, которые под санкции попадут.

В западном арсенале есть «кнуты», то есть вторичные санкции за нарушение первичных санкций и угрозы новых торговых пошлин и чего-то еще, если Китай продолжит покупать у России нефть, газ и вообще вести дела. Но никаких «пряников» нет. Например, если Китай встанет на западную сторону в вопросе Украины, то Китаю за это что будет? С Китая снимут какие-то другие санкции? Не знаю, Huawei выведут из санкционного списка? Или США пойдут на деэскалацию в торговой войне? Очевидно, что ничего этого Китаю не предлагают, а предлагают просто поддержать Запад в ущерб экономическим интересам, апеллируя к тому, что Китай же такая миролюбивая страна, является бенефициаром миропорядка, основанного на правилах.

Но дело в том, что Запад сам в последние два года, а если вспомнить Трампа — еще дольше — говорил, что Китай — это одна из главных угроз миропорядку, основанному на правилах. Здесь сказывается то, что политика сдерживания Китая и прекращение политики вовлечения привело к тому, что у Запада нет никаких позитивных инструментов, когда Китай так нужен сейчас в остром глобальном кризисе, а есть только «палки» и «кнуты».

Но проблема в том, что Китай считает, что, если покончат как-то с Россией — война прекратится или режим Путина рухнет — то проблемы между Западом и Китаем не исчезнут. Запад не перестанет Китай давить, вводить против него санкции из-за Синьцзяна, из-за военной активности в Южно-Китайском море и так далее. То есть Запад просто положит китайские уступки в карман и дальше продолжит всем своим блоком давить на Китай. Зачем тогда идти на какие-либо уступки, если ничего позитивного не предлагается?

У Китая теоретически есть возможность повлиять на Путина и настолько сузить ему поле маневра, чтобы заставить его отказаться от войны с Украиной?

Я думаю, что этот коридор возможностей очень ограничен. Если все договорятся, перестанут покупать у России нефть и газ, введут единую торгово-экономическую блокаду, может быть, что-то и поменяется. Но предсказать сложно. В этом случае Владимир Путин будет загнан в угол, а как он будет действовать в этой ситуации — совершенно непредсказуемо. Цены на энергоносители взлетят до заоблачных высот, и это тоже не в интересах Китая.

И главное, что Китай понимает: весь коллективный Запад предлагал Владимиру Путину дипломатическую сделку, угрожал санкциями, поставлял в Украину оружие, и тем не менее Владимир Путин от своего решения не отступил и со своего курса не свернул. Что же такое может сказать Китай, что не сказал Запад? Вряд ли. У Китая нет такого опыта просто-напросто. И Китай сам ненавидит, когда приходят иностранцы и начинают Китаю рассказывать, что на самом деле является его национальными интересами. Си Цзиньпин прекрасно понимает, что не хочет оказаться в той же ситуации, когда он позвонит Путину и скажет: «Владимир, на самом деле, в интересах вашей страны то-то и то-то». Путин сам понимает, что в интересах его страны, и точно не Китаю это указывать.

Китаю, возможно, не нравится течение войны в Украине. Ему не нравится, что ему приходится находиться в этой неудобной дипломатической позиции. Но российская политика в отношении Украины — это как извержение вулкана или как торнадо. Тебе это не нравится, но ты должен как-то адаптироваться, искать укрытия, и потом думать, что делать с этой новой реальностью. Точно так же реагирует и Китай.

Стало ли для Китая неожиданностью, что Москва увязла в Украине?

Это стало неожиданным не только для Китая, но и для Запада, и для Владимира Путина, и для многих других. Не думаю, что Китай считал, что война вообще реальна. Этот сценарий, наверное, рассматривался, но совершенно не как самый вероятный. Поэтому да, это стало удивлением, как для многих экспертов и правительств.

На фоне войны в Украине внимание приковано и к Тайваню. Насколько вообще уместны сравнения между Украиной и Тайванем?

Украина — суверенная страна. А Тайвань большая часть международного сообщества считает частью Китая. У США с Тайванем есть Акт об отношениях, который подразумевает возможность оказания военной помощи. Но в целом, если Китай будет присоединять к себе Тайвань, то с точки зрения международного права это как операция Росси в Чечне или наведение порядка испанскими властями в Каталонии.

Это — если говорить про международное право. Если говорить про интересы, то понятно, что США и их союзники склоняются к поддержке Тайваня. Но вопрос — возможна ли она военными средствами?

Входила ли в планы Китая военная атака на Тайвань и входит ли сейчас?

Мы не видели никаких признаков, которые это бы подтверждали.

Какие выводы делает Китай относительно своих возможных амбиций в Тайване, глядя на то, как Запад помогает вооружениями Украине?

Я думаю, что Китай видит, что в случае, если он решит использовать военную силу или пригрозит использованием военной силы, то этот военный инструмент должен быть гораздо лучше подготовлен. Это очевидно, Китай этим занимается. Это многие программы, которые займут годы для реализации. Это создание убедительного ядерного щита, дополнительных авианосных групп, ракет и так далее. Естественно, что у Китая есть преимущество, потому что главная его военная цель — это Тайвань, по сути, цель смежная с Южно-Китайским морем и прочим. Но география, конечно же, работает на стороне КНР. И потенциал сил совершенно несопоставимый. Разрыв в потенциале больше, чем у России с Украиной. Поэтому это займет многие годы.

Есть экономическая история. Если ты делаешь ставку на импортозамещение, дедолларизацию, хочешь стать неуязвимым в отношении санкций, то это надо делать методично, проверяя насколько ты по-настоящему уязвим к импортным поставкам и так далее. Здесь, я думаю, вывод будет, что надо усиливать программы по созданию внутренней системы (то, что на китайском правительственном сленге называется двойной циркуляцией), которая была бы устойчива к внешним шокам, включая санкции, похожие на те, что Запад ввел в отношении России.

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