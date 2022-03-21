Самолет со 123 пассажирами на борту разбился на юго-западе Китая.

Авиалайнер Boeing-737 потерпел крушение недалеко от города Учжоу в регионе Гуанси, сообщило утром в понедельник китайское общественное телевидение. В самолете находилось 132 человека.

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Самолет компании China Eastern Airlines разбился в понедельник, 21 марта, на юго-западе Китая, сообщило Управление гражданской авиации КНР. По сообщениям местных СМИ, рейс MU5735 China Eastern Airlines вылетел вскоре после 13:00 по местному времени (05:00 по Гринвичу) из юго-западного мегаполиса Куньмин. Его пунктом назначения был Кантон (Юг), примерно в 1300 км.

С самолетом был «потерян контакт над городом Учжоу» в горном районе Гуанси, сообщило Управление гражданской авиации Китая (CAAC). «Подтверждено, что этот рейс потерпел крушение», — добавлено в кратком заявлении. На место происшествия «отправлена оперативная группа».

По данным CAAC, на борту самолета находились 123 пассажира и 9 членов экипажа. Авария «вызвала пожар» в горах, со своей стороны указало общественное телевидение CCTV, добавив, что на место выехали спасатели.

Комментариев от China Eastern сразу не поступило. Авиакатастрофы относительно редки в Китае, где воздушное движение значительно выросло за последние десятилетия, а меры безопасности в целом строгие. Последняя крупная авария в стране датируется августом 2010 года, она унесла жизни почти 50 человек.

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