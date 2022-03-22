«Неразумно и полностью неприемлемо»: Япония осудила отказ РФ от переговоров по мирному договору

«Действия России крайне неразумны и совершенно неприемлемы», — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ответ на объявление РФ об отказе от продолжения переговоров по мирному договору с Токио и о прекращении безвизовых поездок японских граждан на Курильские острова. Российский посол был вызван в МИД Японии, где ему была вручена нота протеста.

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22 марта власти Японии осудили объявленные накануне властями РФ меры в двусторонних отношениях, которыми Москва ответила на японские санкции, введенные из-за российского вторжения в Украину.

Накануне МИД РФ назвал позицию Токио «недружественной» и объявил об отказе «продолжать переговоры с Японией по мирному договору». Также РФ решила прекратить безвизовые поездки японских граждан на Курильские острова, которые Япония считает своими «Северными территориями». РФ вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на четырех спорных островах. Этими ударами по исключительно двусторонним отношениям РФ ответила на санкции, которые вместе с другими странами G7 Япония ввела из-за войны России против Украины.

«Действия России крайне неразумны и совершенно неприемлемы», — заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в парламенте, указав, что «нынешняя ситуация целиком и полностью возникла в результате вторжения России в Украину». Как сообщает Reuters, Кисида подчеркнул, что «Япония должна продолжать со всей решимостью политику санкций в отношении России в сотрудничестве с остальным миром».

Посла РФ в Токио Михаила Галузина вызвали в японский МИД, где ему был заявлен протест после решения Москвы о выходе из диалога по мирному договору.

Как передает японское агентство Kyodo, премьер Фумио Кисида заявил, что позиция Японии в отношении урегулирования территориального спора и заключения мирного договора с Россией «остается неизменной». Япония считает захваченные СССР в 1945 году острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи своей территорией и связывает урегулирование спора с перспективой заключения мирного договора с РФ.

После вторжения РФ в Украину 24 февраля Япония — в рамках совместного ответа стран «Большой семерки» — ввела крайне жесткие санкции в отношении Москвы. Речь идет о лишении России торгового статуса «наибольшего благоприятствования» (в рамках ВТО), о замораживании активов ЦБ РФ, крупнейших российских банков и десятков корпораций, а также экспортные запреты и персональные санкции против Владимира Путина, высших чиновников, военных, олигархов, пропагандистов.

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