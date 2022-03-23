«Прикрутить» российский газ, помочь Украине, увеличить присутствие НАТО: о чем пойдет речь на трех саммитах в Брюсселе

Байден перед посадкой в самолет Air Force One, который вылетает в Брюссель. База ВВС Эндрюс, штат Мэриленд. 23.03.2022

В Брюсселе 24–25 марта состоятся три саммита. Утром в четверг, 24-го — чрезвычайный саммит НАТО, днем — чрезвычайный саммит «Большой семерки», который пройдет в том же натовском здании; вечером 24-го начнется заседание Европейского совета — и продолжится в пятницу. Во всех встречах примет участие президент Соединенных Штатов Джо Байден, а также президент Украины Владимир Зеленский (по видеосвязи). Собственно, война РФ против Украины и способы ее скорейшего прекращения — это и будет главной темой для обсуждения.

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Запросы Украины и саммит НАТО

То, что президент Зеленский примет участие во всех трех саммитах, «является явным признаком уровня внимания союзников и партнеров» к той трагедии, которая сейчас происходит в Украине, отметил источник в Елисейском дворце.

В администрации президента Украины накануне саммитов заявили, что, помимо обращения о предоставлении стране «современных средств ПВО» и «крылатых ракет/боеприпасов для тяжелых реактивных систем»; президент Зеленский будет настаивать на введении «жесткого эмбарго на российскую нефть» (в том числе, в Евросоюзе) и просить «полностью закрыть морские порты для кораблей РФ».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил: «Наши вооруженные силы и граждане держатся со сверхчеловеческим мужеством, но войну не выиграть без наступательных вооружений, без ракет средней дальности, которые могут быть средством сдерживания (агрессора)». При этом, сказал Ермак, «без полноценного лендлиза» Украине не обойтись: «Невозможно эффективно защищаться долго без надежной эшелонированной системы противовоздушной обороны, сбивающей вражеские баллистические ракеты на далеком расстоянии». «Однако нам этого не дают. Как не дают и истребители. Нас не хотят видеть в НАТО.

Этот страх эскалации понятен. Но он не спасет», — предупредил глава администрации Зеленского, и процитировал известнейшее выражение Черчилля: «Тот, кто между войной и позором выбирает позор, получит и позор, и войну».

Но, как заявил источник RFI в Елисейском дворце, цель НАТО — «путь дипломатии и избегание любой эскалации» с Россией.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 23 марта рассказал, что на этом саммите не будет обсуждаться вопрос о членстве Украины, речь пойдет только о дополнительной поддержке, которую нужно оказать стране, противостоящей полномасштабной российской вооруженной агрессии.

Впрочем, и сам президент Зеленский в последние дни не раз повторил: «необходимо признать», что Украину «не ждут» в НАТО.

Президент Зеленский примет участие в саммитах по видеосвязи из Киева. AP

В центре дискуссий между членами Альянса должен быть вопрос о военной помощи Украине, о противодействии киберугрозам со стороны РФ, об укреплении восточного фланга НАТО… В частности, Альянс должен объявить о развертывании еще четырех новых многонациональных батальонных групп — в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. С 2016 года четыре такие группы действуют в четырех других странах: Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

Президент Польши Анджей Дуда намерен был выступить с предложением ввести в Украину миротворческую миссию НАТО в ближайшие недели, но еще до саммита генсек Столтенберг отверг эту инициативу, снова подчеркнув: «Мы полны решимости сделать все возможное для поддержки Украины. Но НАТО не является стороной конфликта, и не будет посылать войска в Украину».

По данным The New York Times, страны альянса также обсудят, что и как будут предпринимать, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие.

22 марта Джо Байден уже заявил, что Путин, который сейчас «приперт к стенке», всерьез рассматривает применение химического и биологического оружия в Украине.

«Они (россияне) также утверждают („и это абсолютная ложь“), что в Украине есть химическое и биологическое оружие. Это явный признак того, что он (Путин) планирует использовать эти два вида оружия», — сказал глава Белого дома.

В этом случае ответ Запада «будет суровым», предупредил Байден, не вдаваясь в подробности.

НАТО имеет «планы по защите всех союзников от нападения с применением ядерного оружия», заверил в свою очередь Столтенберг: «Россия должна прекратить эту опасную риторику и понять, что ядерная война никогда не должна вестись, и что она никогда не сможет победить в ядерной войне».

Задачи президента США

В ходе этого европейского турне глава Белого дома попытается еще больше укрепить единство Запада, заявили в Вашингтоне.

«В последние месяцы Запад был един. Президент отправляется в Европу, чтобы убедиться, что мы остаемся едины» и «дать понять, что мы готовы оставаться привержены (общему) делу столько, сколько потребуется», — заявил 22 марта Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.

Байден «присоединится к союзникам в наложении новых санкций на Россию и усилении существующих», чтобы не дать Москве обойти их, сказал Салливан. Ожидается, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в четверг 24 марта. По данным Wall Street Journal, санкции могут затронуть, в том числе, депутатов Госдумы.

После первоначального шквала жестких экономических и финансовых санкций возможности для дальнейшего «скоординированного возмездия» сужаются, потому что между странами существуют большие различия, — в первую очередь, в степени зависимости от российских энергоносителей.

«Нужно проверить, чтобы санкции оказывали еще большее воздействие на Россию, позволяя нам лучше влиять на решения, которые может принять Путин. И при этом гарантировать, что санкции ослабляют Россию, а не страны Европейского союза и их экономику. Так что это будут очень интенсивные дебаты», — подчеркнул источник в Елисейском дворце.

На военном уровне сложность такая же, отмечает AFP: после серьезного стратегического разворота некоторых стран и масштабных поставок оружия Украине, как еще можно поддержать защищающуюся украинскую армию? Особенно с учетом того, что сам Байден неоднократно говорил: о прямой военной конфронтации с Россией, например, через создание бесполетной зоны, не может быть и речи.

Еще одна цель американского президента — сделать так, чтобы Запад выступал «единым фронтом» в отношениях с Китаем. Вашингтон уже предупредил, что Пекин столкнется с ответными мерами, если будет помогать России в войне. Однако до сих пор США не видят таких действий, заявил Салливан.

На саммитах прозвучат призывы к Китаю и в дальнейшем воздержаться от поддержки военных действий РФ.

«Мы говорим китайцам, что мы не ведем войну с Россией, мы стоим на стороне Украины с общей целью, которая заключается в скорейшем прекращения огня и начале переговоров, которые позволят восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины», — отметил источник в Елисейском.

На полях саммитов предусмотрены и двусторонние встречи. В частности, вероятны переговоры президентов США и Франции, отметили в Елисейском 23 марта. AP - Brendan Smialowski

Байден объявит и о «совместных действиях по укреплению энергетической безопасности Европы», а также обнародует «дополнительные взносы США» на гуманитарные усилия в Украине и на прием миллионов беженцев, добавил Салливан.

25 и 26 марта Байден посетит Польшу, союзника по НАТО и главное пристанище для большинства украинцев, бегущих от войны.

Саммит G7

«„Большая семерка“ будет иметь ту же цель, что и саммит НАТО, то есть продемонстрировать нашу эффективную солидарность с Украиной и поэтому принять определенное количество мер — как в плане военной помощи, так и в плане гуманитарной поддержки, в плане политической поддержки, а также в плане измерения эффективности санкционных мер против России, — рассказал источник в администрации президента Франции. — G7 также обговорит этапы действий в энергетике, чтобы снизить зависимость наших экономик от российских нефти и газа, одновременно позволяя принимать меры солидарности в отношении наиболее уязвимых партнеров; особенно — в плане продовольственной безопасности».

G7 также может принять меры по приему украинских беженцев. «По мере продолжения войны становится ясно, что необходимы новые усилия по приему людей, и что это касается всех — европейцев, американцев, азиатских стран... И в связи с этим важно отметить присутствие на саммите премьер-министра Японии», — добавил источник.

Саммит ЕС

На заседаниях Европейского совета планируется обсудить «военную агрессию России против Украины, безопасность и оборону, энергетику, экономические вопросы, COVID-19 и внешние отношения», — говорится в официальном коммюнике: президент Байден «присоединится к лидерам ЕС в первый день работы Европейского совета для обсуждения вопросов поддержки Украины и ее граждан и укрепления трансатлантического сотрудничества в ответ на агрессию России».

Лидеры ЕС обсудят оборонные инвестиции и инструменты их финансирования. Кроме того, ожидается, что Европейский совет одобрит «Стратегический компас» — инициативу по укреплению политики ЕС в области безопасности и обороны.

В руководстве Евросоюза также напомнили, что на прошедшем 10–11 марта в Версале саммите глав государств и правительств ЕС было принято стратегическое решение «как можно скорее начать снижение зависимости от импорта российских газа, нефти и угля».

Ожидается, что для этого 27 стран ЕС договорятся, в частности, о совместных закупках газа. Объединив запросы, Еврокомиссия «облегчит контакты с международными поставщиками» и сможет получить «выгодные цены» благодаря экономическому весу Союза, отмечает France-Presse.

«Европейский совет обсудит сохраняющиеся высокие цены на энергоносители и их влияние на граждан и бизнес, особенно в контексте российской агрессии против Украины», — также заявили в Брюсселе.

Кроме того, как и предусмотрено Версальской декларацией, продолжится обсуждение вопроса укрепления экономической устойчивости Европы — «в том числе путем сокращения стратегической зависимости в таких чувствительных областях, как критически важное сырье, полупроводники, здравоохранение, цифровые технологии и продукты питания».

Исключение России из «Большой двадцатки»?

Источник Reuters в ЕС также подтвердил вероятность обсуждения на саммитах статуса России в G20, где в настоящее время председательствует Индонезия.

«Индонезии дали понять, что присутствие России на предстоящих министерских встречах будет весьма проблематичным для европейских стран», — сказал он. Возможность того, что на попытку исключить Россию наложат вето другие члены двадцатки, в которую входят Китай, Индия и Саудовская Аравия, вызвала опасения, что некоторые страны предпочтут не участвовать в заседаниях G20 в этом году, заявил источник.

Участие Путина в саммите «Большой двадцатки», который должен пройти в октябре–ноябре на острове Бали, «остается в силе», заявила 23 марта посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.

«На настоящий момент намерение Владимира Путина — посетить саммит. Он желает приехать», — сказала Воробьева в то время, как в западных столицах — на фоне тяжелейшей войны в Украины — обсуждают, скорее, будущее «посещение» Путиным Гааги. 24 марта — ровно месяц с начала развязанной им войны, в которой уже погибли десятки тысяч людей, а миллионы стали беженцами.

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