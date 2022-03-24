Пресс-конференция Байдена в Брюсселе: «НАТО никогда не было более сплоченным»

Во время встречи с журналистами по завершению саммитов НАТО и «Большой семерки» в Брюсселе, американский президент ответил на вопросы. Он упомянул новые санкции против режима Путина, ответ Альянса на возможную химическую атаку и затронул проблемы с продовольствием, возникнувшие из-за войны в Украине.

Реклама Читать далее

Президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из G20, но признал, что это решение зависит от членов этой международной организации. «Я поднял этот вопрос сегодня, но решение остается за «Большой двадцаткой». И если Индонезия (председатель G20) и другие страны не согласны, то мы должны просить, чтобы Украина была допущена к участию в заседаниях G20», – сказал он во время пресс-конференции в Брюсселе после саммитов НАТО и G7.

Президент России Владимир Путин «сделал ставку на раскол НАТО», спровоцировав вторжение в Украину, но Атлантический альянс «никогда не был более сплоченным, чем сегодня», заявил в четверг в Брюсселе президент США Джо Байден. Владимир Путин «не думал, что мы сможем сохранить эту сплоченность. НАТО никогда, никогда не была более сплоченной, чем сегодня. Путин получает прямо противоположное тому, чего хотел, вторгаясь в Украину», — сказал Джо Байден журналистам.

Президент США также выразил «надежду» на то, что Китай не поможет России смягчить воздействие западных санкций, заявив, что экономическое будущее азиатского гиганта «в большей степени зависит от Запада», чем от его российского соседа. «Я думаю, что Китай понимает, что его экономическое будущее будет гораздо больше зависеть от его отношений с Западом, чем с Россией. И я очень надеюсь, что она не возьмет на себя обязательство помочь Москве ослабить санкции, введенные после вторжения в Украину», — заявил Джо Байден в кулуарах саммитов в Брюсселе.

Также президент США Джо Байден пообещал «ответ» со стороны НАТО, если президент РФ Владимир Путин применит химическое оружие в войне с Украиной. «Мы ответим, если будет использование. Характер ответа будет зависеть от характера этого использования», — сказал Джо Байден после саммита НАТО и G7 в Брюсселе.

«Нехватка продовольствия, о которой до сих пор упоминалось как о серьезном риске, материализуется», подтвердил журналистам Джо Байден после завершения саммита «Большой семерки». Вместе с тем он заверил, что Соединенные Штаты и Канада, основные производители зерновых, увеличат свой экспорт.

В рамках «Большой семерки» две страны «говорили о том, как мы можем быстрее увеличить и распределить продовольственные ресурсы, рассказал Байден. «Мы также ведем переговоры с европейцами и всеми другими странами, чтобы они сняли все ограничения на экспорт своих продуктов питания», — заявил американский президент прессе в Брюсселе. Соединенные Штаты также изучают «очень значительные инвестиции для удовлетворения потребностей в гуманитарной помощи, особенно в плане продовольственной помощи», сказал он. Война, как и косвенные последствия западных санкций, затрагивает большое количество стран, ведь Россия и Украина — житницы Европы, напомнил американский президент.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться