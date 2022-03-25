КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17»

В Пхеньяне заявили об испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «нового типа» «Хвасон-17». В Японии указывают, что это угроза миру нового порядка. В связи с этим состоится заседание Совета безопасности ООН.

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В сообщении органа пропаганды Северной Кореи ЦТАК говорится, что межконтинентальная ракета была запущена по приказу и под непосредственным руководством Ким Чем Ына 24 марта.

Министерство обороны Японии и Объединенный комитет глав штабов Южной Кореи сообщили, что «Хвасон-17» находилась в воздухе около 70 минут, достигнув высоты в более 6000 км, что является рекордом для северокорейских ракет. Ракета, запущенная почти под прямым углом, упала в Японское море.

Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенная межконтинентальная ракета при обычной траектории способна преодолеть расстояние более чем в 15 тысяч километров, а значит достичь любой точки Соединенных Штатов. По его словам, это угроза нового порядка.

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что все, «кто посмеет нарушить безопасность» Северной Кореи, «обязательно будет выплачивать горькую цену» (цитата по ЦТАК). Он также заявил о подготовке к «долговременной конфронтации с американским империализмом».

После запуска ракеты Соединенные Штаты объявили о новых санкциях. Под них попали в частности две российские компании — поставщик металлопроката «Ардис Групп», компания «Профподшипник» — и один гражданин РФ Игор Мичурин. Санкции связаны с передачей ими чувствительных элементов для северокорейской ракетной программы. Ограничительные меры введены также в отношении Бюро по международным делам Второй академии естественных наук КНДР и одного из граждан Северной Кореи.

ООН запрещает Северной Корее баллистические и ядерные испытания, после предыдущих испытаний против Пхеньяна были введены жесткие санкции. В связи с запуском «Хвасон-17» пройдет заседание Совета безопасности ООН.

В 2022 году Северная Корея провела уже ряд ракетных испытаний. Так, в конце января был проведен испытательный пуск баллистической ракеты «Хвасон-12».

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