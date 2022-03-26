Большой концерт в поддержку Украины пройдет в воскресенье 27 марта

Митинг против войны и в поддержку Украины, который традиционно проходил в Париже каждую субботу, на этой неделе перенесен на воскресенье, 27 марта, на 17:30. Место сбора прежнее — площадь Республики. Причина переноса — проведение всемирного благотворительного концерта-марафона Save Ukraine — #StopWar, который начнется как раз в 17:30 по Парижу (18:30 по Киеву). В Париже, как и во многих столицах мира, концерт будет транслироваться на большом экране для тысяч людей, которые без всякого принуждения соберутся на площадях.

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По плану марафон должен продлиться два часа, в нем примут участие более десятка выдающихся и просто известных артистов — Стинг, группы Within Temptation, «Океан Эльзы», Bastille, Brainstorm, The Hardkiss, Imagine Dragons, а также MONATIK, Нино Катамадзе, Тина Кароль, Салвадор Собрал и другие.

Будут и выступления политиков. Как сообщили источники RFI, ожидается обращение Владимира Зеленского, уже записаны видеопослания от премьер-министров Канады, Нидерландов, Чехии, Словении, Ирландии, президентов Грузии, Румынии, Эстонии, Мальты, Албании, канцлера и президента Австрии...

Помимо выступлений артистов, политиков, общественных деятелей и волонтеров, будут показаны видеосюжеты о происходящем сейчас в Украине. Планируются и прямые включения с площадей мировых столиц.

Марафон будет транслироваться на площадях в Берлине, Лондоне, Париже, Милане, Амстердаме, Вене, Праге, Братиславе, Варшаве, Таллине, Стокгольме, Малаге, Торонто, Тель-Авиве…

Основные послания митинга-концерта — Остановите войну в Украине (#StopWarInUkraine), Остановите Россию (#stoprussia), Бесполетная зона в Украине (#NoFlyZoneUA), Закройте небо (#CloseTheSky)…

«Война РФ против нашего государства — это не война только против Украины, мы стоим за безопасность и демократические ценности всего мира, — говорится в пресс-релизе марафона. — Мы показали миру стойкость Украины, мужество ее воинов, национальное единение в борьбе против врага. Планы Кремля о блицкриге потерпели поражение, поэтому враг начал террор мирного населения. Оккупанты наносят ракетные удары по жилым домам и больницам, осаждают целые города и расстреливают гуманитарные коридоры…».

«Мир стоит с нами. Граждане мира поддерживают Украину. Давление на РФ должно усиливаться, пока она не прекратит агрессию и не выведет войска из Украины», — также подчеркнули организаторы.

«Чтобы как можно скорее завершить эту войну, Украина нуждается в еще большей поддержке и более решительных действиях со стороны международного сообщества», — отмечается в их заявлении.

Афиша благотворительного марафона. © https://saveukraine.1plus1.ua

Марафон организован украинскими властями. Финансовый сбор поступит на счета министерства социальной политики Украины, а «средства будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев [...], обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление единовременной денежной помощи…», — заявили организаторы.

Как сообщается на сайте телемарафона, он пройдет на базе польского телеканала TVP и будет транслироваться многими вещателями Украины и других европейских стран.

В частности, трансляция будет доступна на YouTube-канале 1+1.

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