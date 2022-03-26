Выборы в Зимбабве станут проверкой для новой партии Нельсона Чамизы

В субботу, 26 марта, в Зимбабве проходят выборы в законодательные органы а также частичные выборы в местные органы власти. Голосование должно было состояться еще два года назад, но его проведению помешала пандемия COVID-19.

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28 из 270 кресел в зимбабвийском парламенте, а также около 100 должностей в местных органах власти оказались вакантными. Представители оппозиции призывали избирателей в ходе голосования выступить против партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU-PF), остающейся у власти с обретения страной независимости: в 1980 году бывшая британская колония Южная Родезия после нескольких лет гражданской войны получила окончательную независимость и новое название — Зимбабве.

Президент Эммерсон Мнангагва, пришедший к власти четыре года назад, обещал направить Зимбабве на путь «новой демократии», однако в ходе предвыборной кампании сообщалось о том, что на представителей оппозиции оказывалось давление, они получали угрозы. Эксперты-наблюдатели, следившие за предвыборной кампанией, в прошлом месяце зафиксировали 70 подобных эпизодов. Они также выявили ряд нарушений, в том числе, к примеру, наличие в избирательных списках более 3200 избирателей старше 100 лет.

I’ve just voted..It’s done… Please do you bit, play your part and undertake the patriotic duty to VOTE in this by-election today l!! pic.twitter.com/FhsWAx69BO — nelson chamisa (@nelsonchamisa) March 26, 2022

Политологи отмечают, что субботние выборы станут своеобразным тестом для партий в перспективе президентских выборов, до которых остается меньше года. Особой проверке подвергнется совсем «Гражданская коалиция за перемены» (CCC), возникшая в январе в результате разногласий внутри исторически оппозиционного «Движения за демократические перемены» (MDC). Руководит Коалицией Нельсон Чамиза, исполнявший обязанности председателя MDC. На прошлых президентских выборах он получил более 48% голосов.

С 1987 по 2017 год президентом Зимбабве оставался Роберт Мугабе. Во время его правления в стране развивалось здравоохранение и образование, доля этих двух областей в государственном бюджете увеличилась почти втрое. В то же время экономическая ситуация неуклонно ухудшалась: с 2002 по 2008 год ВВП страны сократился больше, чем на треть, уровень безработицы достиг 80%, а инфляция превысила все мыслимые пределы.

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