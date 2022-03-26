В Нагорном Карабахе ввели военное положение

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение. Об этом сообщает пресс-служба главы НКР Араика Арутюняна. Накануне обстановка в регионе осложнилась после обвинения Арменией Азербайджана в наступлении и нарушении договоренностей

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В непризнанной НКР вводится «временное ограничение прав и свобод», говорится в заявлении. Под запрет попадают забастовки и массовые мероприятия. Приостанавливается работа организаций, которые занимаются «пропагандой против обороноспособности и безопасности».

Военное положение в НКР ввели после того, как Армения обвинила Азербайджан в наступлении. По данным Еревана, вооруженные силы страны зашли в зону ответственности российского контингента миротворцев и установили там наблюдательный пост. Также 24 и 25 марта, по данным министерства обороны России, Азербайджан нанес четыре удара с беспилотников «Байрактар» по вооруженным силам НКР.

В Азербайджане обвинения отвергли и заявили, что не производили авиаудары. «Никаких инцидентов и столкновений не происходило», отметили в Баку. «Армянские источники намеренно искажают и нагнетают обстановку», — говорится в официальном заявлении Минобороны Азербайджана.

Как пишет «Кавказский узел», под контролем Азербайджана находится село Парух и близлежащие высоты. Переговоры российских миротворцев с ВС Азербайджана не дали результатов.

На обострение конфликта обратили внимание в Москве. Минобороны РФ «призвало» Азербайджан отвести войска.

В начале марта в украинском Минобороны заявили, что Россия перебрасывает часть миротворцев из Нагорного Карабаха в Украину. В Киеве уточнили, что это происходит «с целью срочного пополнения потерь оккупационных войск». Однако в Москве и в Армении эту информацию не подтвердили.

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