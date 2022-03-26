Далекая, забытая, бесконечная: более семи лет продолжается война в Йемене

Более семи лет прошло с тех пор, как коалиционные силы арабских государств под руководством Саудовской Аравии вошли в Йемен. В столкновениях между повстанцами-хуситами, поддерживаемыми Ираном, и правительственными войсками, на стороне которых выступает Саудовская Аравия, погибли более 10 тысяч человек. В ООН не констатируют никакой позитивной динамики для завершения конфликта.

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Коалиция во главе с Саудовской Аравией, поддерживающая признанное международным сообществом правительство, с 2015 года борется с боевиками-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла», которые контролируют большую часть страны, включая столицу Сану.

Происходящее в Йемене вылилось в крупнейший гуманитарный кризис. Как отмечают в ООН, 19 млн людей в Йемене нуждаются в продовольственной помощи, 22 млн — в доступе к медицинским услугам и учреждениям, 16 млн лишены доступа к безопасной воде, а 8,5 млн детей требуется поддержка для получения образования. 75% детей в Йемене страдают от острого недоедания, более 80% людей в настоящее время живут за чертой бедности.

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявлял, что выйти из кризиса в Йемене военным путем невозможно. При этом он констатировал 20 марта рост столкновений и количества жертв среди мирного населения. Гуттериш призвал «выбрать мир»

There is no military solution to the war in Yemen.



Yet we see a multiplication of frontlines, increasing numbers of civilian casualties, and instability radiating across the entire region.



Allowing the conflict to continue is a choice. So is ending it.



We must choose peace. — António Guterres (@antonioguterres) March 20, 2022

Последняя попытка посредничества между сторонами конфликта была предпринята чуть более недели назад: Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива предложил организовать встречу между хуситами, базирующимися в Сане, и йеменским правительством, находящимся на юге в Адене. В качестве места проведения переговоров был предложен Эр-Рияд — столица Саудовской Аравии, как раз возглавляющей вооруженную коалицию против хуситов. Дело в том, что именно там находится штаб-квартира Совета. «Мы примем приглашение к диалогу, если он будет организован не во вражеской стране», — отреагировали хуситы.

Журналисты RFI на французском отмечают, что конфликт в Йемене является «новой формой религиозной холодной войны между Ираном и Саудовской Аравией, между суннитскими и шиитскими кланами». «Повстанцы-хуситы относительно интегрированы в сферу влияния Тегерана — заклятого врага Саудовской Аравии, которая создала коалицию из десяти суннитских стран, чтобы остановить наступление повстанцев на правительство. Но семь лет спустя боевые действия продолжают бушевать, и Йемен погружается в ужас. Почти 380 000 человек погибли с 2015 года, 150 000 человек так или иначе вовлечены в боевые действия, и большинство из них — гражданское население — косвенные жертвы конфликта. Недостаток питьевой воды, голод и болезни. И эскалация между воюющими сторонами продолжается после кровавых столкновений в конце года, когда хуситы нанесли ракетные удары по союзнику Эр-Рияда Абу-Даби в отместку за интенсивные бомбардировки северных опорных пунктов», — комментирует RFI на французском.

Après plus de sept ans de conflit, la crise au Yémen ne montre aucun signe d'apaisement.



Sans action urgente, des millions de personnes continueront à souffrir.



Voici comment vous pouvez aider, via @UNOCHA_fr. https://t.co/Kcljrzt5ZS #YemenCantWait pic.twitter.com/xi9fJ7foi7 — Nations Unies (ONU) (@ONU_fr) March 25, 2022

Затянувшийся конфликт в Йемене зачастую оказывается на периферии внимания СМИ. «Возможно Йемен больше не фигурирует в заголовках, но человеческие страдания не уменьшились. <…> Сегодня нехватка средств рискует привести к катастрофе, — предупреждал Антониу Гутерриш на открытии видеоконференции ООН 16 марта. — Миллионы людей страдают от экстремального голода, а Всемирной продовольственной программе пришлось вдвое сократить пайки из-за нехватки средств. И дальнейшие сокращения неизбежны». Гуттериш призвал доноров сделать пожертвования в План гуманитарного реагирования ООН.

Дальнейшее ухудшение продовольственного кризиса в Йемене также может быть связано с военным конфликтом в Украине: около трети пшеницы в Йемен поставляют Россия и Украина.

По данным ООН, война в Йемене унесла жизни почти 380 000 человек. 4 млн человек, 79% из которых женщины и дети, были вынуждены покинуть свои дома. Положение жителей Йемена также усугубляется пандемией COVID-19 и вспышками таких заболеваний, как холера, дифтерия, корь и лихорадка денге.

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