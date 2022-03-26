Президентские выборы в Ираке перенесли из-за отсутствия кворума

Пресс-конференция президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Ирака Бархама Салеха, 28 августа 2021 года в Багдаде. Салех претендует на новый мандат.

Выборы президента Ирака, запланированные на субботу, перенесли на среду, 30 марта из-за отсутствия кворума. В феврале парламент страны не смог избрать нового главу государства по той же причине.

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Как сообщает AFP со ссылкой на неназванного чиновника иракского парламента, на заседании присутствовали лишь 202 человека из 329. Накануне, 25 марта, представители некоторых иракских партий объявляли о намерении бойкотировать сессию парламента по избранию президента, а часть парламентариев сказались больными.

Президент Ирака избирается депутатами парламента на четыре года и может однократно переизбираться на второй срок. Действующая система предполагает, что он должен быть этническим курдом.

В итоговый список кандидатов на президентский пост вошли 40 человек. Среди них — Бархам Салех, действующий глава государства и член Патриотического союза Курдистана (ПСК), и Ребар Ахмед из Демократической партии Курдистана (ДПК).

Отсрочка выборов усугубляет политические проблемы Ирака. Должность президента в стране является скорее церемониальной, однако именно глава государства должен официально назначить премьер-министра при условии, что предложенную кандидатуру поддержит абсолютное большинство парламентариев.

После прошедших в октябре 2021 года выборов различные политические группы Ирака безуспешно пытаются сформировать парламентскую коалицию, чтобы определить кандидата на пост премьер-министра страны. Сейчас эту должность занимает Мустафа Аль-Каземи.

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