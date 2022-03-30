«У нас не должно быть никаких иллюзий»: Жан-Ив Ле Дриан о переговорах Москвы и Киева

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«Ни прогресса, ни новизны»: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан дал RFI и France 24 интервью, в котором прокомментировал переговоры Москвы и Киева, перспективы дальнейших антироссийских санкций и военную помощь Украине. RFI публикует главное из высказываний главы французского МИД.

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О военных действиях:

«Прошлой ночью были бомбардировки. Война продолжается в Днепре, в Харькове, в Мариуполе, который становится городом-мучеником. Господин Путин принял решение об осаде Мариуполя, и почти 200 тысяч человек оказались в заложниках. Война продолжается.

Россия использует стратегию осадной войны. Осада Харькова, осада Мариуполя. Осадные войны ­– это ужасно. Мы уже видели это в Грозном, а затем в Алеппо. Тогда Россия сказала: “Будем вести переговоры”, а на самом деле тянула время, чтобы восстановить силы».

О заявлениях Москвы:

«Ни прогресса, ни новизны. Российские власти делают много заявлений. Я поверю только действиям. Если завтра утром президент Путин скажет: “Я отказываюсь от осады Мариуполя, разрешаю доставить в город гуманитарную помощь и позволяю гражданскому населению Мариуполя свободно передвигаться”, тогда я скажу: “Да, есть прогресс. Может быть, худшее уже позади. Но сегодня я ничего такого не вижу”».

О переговорах в Стамбуле:

«Обсуждения начались уже три недели назад. Они проходили в Беларуси, в Гомеле, в Анталии — говорили об одном и том же. Но пока что никакого прогресса нет. Так что у нас не должно быть никаких иллюзий. Если Россия, действительно, захочет, чтобы ей поверили, она перейдет от слов к делу.

Посмотрим, превратятся ли слова в конкретные действия: в отвод войск или прекращение огня. Сегодня нам нужно объявление о прекращении огня в Мариуполе, чтобы остановить бойню. То, что происходит в Мариуполе ­– это ужасающе. И ответственность за это лежит на России.

Темы переговоров: гарантии нейтрального статуса Украины, уровень демилитаризации Украины, статус Донбасса и вопрос Крыма. К этому добавляется прекращение огня.

Переговоры не ведут с револьвером у виска. Отсюда необходимость прекращения огня и изменения конституции Украины, потому что для нейтрального статуса нужен референдум. Можно ли провести референдум, пока на территории находятся российские войска? Нет».

О гарантиях безопасности:

«Мы готовы работать с президентом Зеленским, ­– и он это знает, – над вопросом предоставления гарантий. Проблема в том, что для этого нужны настоящие переговоры. Важно, чтобы президент Зеленский встретился с президентом Путиным. Пока что это невозможно, потому что президент Путин отказывается».

О телефонных разговорах Путина и Макрона:

«Президент Макрон часто общается с президентом Путиным по телефону, чтобы сохранить вектор диалога, сохранить канал связи. Чтобы когда настанет подходящий момент, можно было обсудить всё более подробно.

Точки зрения обычно излагаются четко. С большой ясностью, с обеих сторон. Прогресса мало, но, по крайней мере, есть канал для потенциальной дискуссии. Президент Макрон разговаривает с президентом Путиным, иногда с канцлером Шольцем. Президенту Путину нужно понять, что есть два партнера, готовых к диалогу, но они твердо убеждены в суверенитете Украины и отказываются принять тот факт, что одно государство может проводить агрессию в отношении другого».

Об использовании Россией химического оружия:

«Если Россия использует химическое оружие, последуют мощные, серьезные санкции. Они это знают. Так что им нужно подумать о рисках».

О военной помощи Украине:

«Думаю, президент Путин осознал единство и стойкость Евросоюза, всех стран и твердость НАТО, желание всех членов альянса помогать Украине санкциями, финансами и доставкой вооружений.

Франция поставляет Украине военную технику для обороны, но и летальное оружие тоже».

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