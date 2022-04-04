Доклад МГЭИК рекомендует срочный отказ от углеводородного топлива

Климат

Члены Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) обнародуют к концу дня 4 апреля третью часть своего доклада с синтезом данных об изменениях климата и предложением сценариев ограничения этого процесса. Доклад публикуется в сложном контексте войны в Украине, которая показала степень зависимости современной экономики от ископаемого топлива, одной из главных причин глобального потепления. В 2021 году выбросы СО2 в атмосферу возросли на 6% и достигли рекордного уровня — предупреждают ученые.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обращаясь к представителям 195 государств-членов МГЭИК в день открытия последнего раунда переговоров, назвал «безумием» зависимость от нефти, угля и газа. Он подчеркнул, что, при отсутствии конкретного плана действий, цель ограничить потепление +1,5°C, и даже остановиться на +2°C может оказаться «недостижимой». Речь идет о пределе температур, зафиксированном Парижскими соглашениями 2015 года.

За полтораста лет индустриального развития, основанного на ископаемом топливе, средние температуры планеты возросли примерно на +1,1°C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Эти процессы сопровождаются появлением продолжительных эпизодов жары, засух, учащением ураганов и разрушительных наводнений.

Первая часть доклада МГЭИК была опубликована в августе 2021 года. Анализ данных, собранных астрофизиками, океанографами, биогеохимиками и другими специалистами, изучающими планету, показал экспертам, что порог в +1,5°C по сравнению с доиндустриальной эпохой может быть достигнут уже примерно к 2030 году.

Во второй части доклада, опубликованной 28 февраля этого года, эксперты показали, что изменения климата представляют угрозу не только для «здоровья» планеты, но и благополучия человека. При этом отмечалось, что принятие неотложных мер «может обеспечить безопасность нашего будущего». И что промедление снизит шансы на «приемлемое будущее».

Последняя треть доклада содержит рекомендации. Эксперты проанализировали экономическую деятельность стран по основным секторам: энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство и т. п. Рекомендации учитывают аспект их социальной приемлемости и вопрос о месте технологий, позволяющих захват и хранение углерода. Сложность переговоров стала причиной переноса публикации синтеза, адресованного главам государств и правительств, на двое суток. Продление переговоров — не редкость. Прения между учеными и правительственными делегациями всегда затягиваются. Но в последние дни они касались сценариев, требующих строгого сокращения всех эмиссий газов с парниковым эффектом, что изменит наши потребительские привычки, принципы производства и весь жизненный уклад. Наибольшие разногласия связаны с принципом отказа от ископаемого топлива, вопросами финансирования экологической политики. Остро обсуждаются роль технологий или принципа справедливости.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) была создана в 1988 году с целью предоставления всеобъемлющих оценок состояния научного, технического и социально-экономического знания об изменении климата, его причинах, потенциальных последствиях и стратегиях действий для международного сообщества.

4 апреля МГЭИК публикует третью часть своего шестого оценочного доклада с 1988 года.

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