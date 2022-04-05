Как остановить войну: Зеленский выступил на специальном заседании Совбеза ООН

Организации Объединенных Наций необходимо «немедленно» действовать, чтобы положить конец российскому вторжению в Украину и «военным преступлениям», совершаемым армией РФ. С таким призывом выступил украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь 5 апреля по видеосвязи к Совету безопасности ООН. Он осудил бездействие организации, чьей главной целью значится «поддержание мира», и выступил за ее реформирование.

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Специальное заседание Совбеза ООН было созвано в этот вторник Великобританией, председательствующей сейчас в совете. Обсуждение войны РФ против Украины, начатой по приказу Владимира Путина и продолжающейся более 40 дней, прошло на фоне публикации свидетельств о массовых убийствах мирных жителей в городе Буча Киевской области. В городе, который только что покинули российские силы.

В Буче «нет ни одного преступления, которого бы не совершили» российские военные, — сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Совету безопасности и перечислив те зверства, жертвами которых стали жители только что освобожденного от путинских войск города. Накануне президент Украины побывал в Буче.

«Миру еще предстоит увидеть, что они [РФ] сделали в других оккупированных городах в других оккупированных районах нашей страны», — предупредил Зеленский, назвав Мариуполь, Харьков, Чернобыль, Бородянку. «Многие из них похожи на Бучу», — подчеркнул он, говоря о «немыслимом уровне ненависти», который демонстрируют российские силы. «Они оставляют страну в руинах (…), повсюду массовые захоронения», — продолжал Зеленский, говоря о «намеренном уничтожении украинских городов», ударах с воздуха по жилым кварталах и голоде в осажденных населенных пунктах.

География может быть разной, но жестокость одна и та же. Преступления одинаковые. И ответственность должна быть неизбежной, — подчеркнул Зеленский.

«Российское руководство ведет себя как колонизатор в древние времена», — заявил президент Украины, обвиняя РФ в «депортации украинцев» на свою территорию, а солдат путинской армии в грабежах и мародерство.

Ответил Зеленский и властям России, чей посол В.Небензя в самом начале заседания Совбеза ООН заявил об «ужасающей провокации украинских радикалов в городе Буча». Позиция РФ, отметил Зеленский, состоит в том, чтобы «обвинять всех остальных для оправдания своих действий». Так же, по его словам, РФ вела себя в ситуации с малайзийским «Боингом», сбитым над Донбассом.

«Мы сможем провести полноценное расследование» преступлений российских сил, — пообещал Зеленский, отмечая исключительность средств, которые имеются сегодня в мире для сбора доказательств. По его словам, Украина нацелена на «максимальное сотрудничество с международными структурами», в частности с Международным уголовным судом (МУС), а также предоставит «максимальный доступ для журналистов» в оставленные силами РФ районы.

Высший орган ООН Зеленский подверг беспощадной критике за бездействие в условиях продолжающейся агрессии РФ.

Что же делает Совет безопасности? Где он вообще? Где тот мир, который ему поручено защищать?

— сказал Зеленский, напомнив о самой первой статье первой главы Устава ООН. В этой статье первой же целью организации значится: «Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений».

«Если нарушают первую статью, в чем смысл остальных статей?» — спросил Зеленский у членов СБ ООН. «Очевидно, что ключевой институт мира, который должен обеспечить принуждение любых агрессоров к миру, просто не может эффективно работать», — заключил украинский президент.

Зеленский указал на причину беспомощности Совбеза — право вето, которым обладает РФ. «Вот государство, которое превратило свое право вето в право убивать», — заявил он, потребовав реформирования ООН.

Выход из тупика, по мнению Зеленского, в том, чтобы «отстранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений относительно ее же агрессии и ее же войны, и тогда сделать все, что поможет установить мир». Или ООН необходимо полностью «переформатироваться», чтобы реально «работать ради достижения мира» — и не только в Украине.

В случае, если существующий формат ООН «безальтернативен» и «нет выхода» из ситуации, организации остается лишь «самороспуск». «Убежден, что вы способны обойтись без этого третьего варианта», — подытожил президент Украины.

В самом начале этого заседания Совета безопасности генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш вновь назвал «полномасштабное вторжение» РФ в Украину «нарушением Устава ООН». Он также назвал объявленную Путиным войну «одним из самых серьезных вызовов международному порядку и архитектуре поддержания мира». Серьезность этого вызова определяется «интенсивностью» боевых действий и их «последствиями». «Война привела к бессмысленной гибели людей», более чем 10 миллионов человек стали беженцами или перемещенными лицами, — напомнил Гуттериш, добавив: нарастающий в мире кризис уже затрагивает 1,2 млрд человек в 74 развивающихся странах планеты.

Выступавшая перед обращением Зеленского заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло напомнила о ежедневно растущих цифрах жертв войны среди мирного населения Украины. Только по данным, которые уже успело подтвердить Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, число погибших приближается к полутора тысячам. В своих ежедневных сводках УВКПЧ неизменно повторяет, что «фактические цифры гораздо выше», поскольку данные из районов боевых действий поступают с опозданием, и для их подтверждения ООН требуется время.

Розмари Ди Карло сообщила о многочисленных фактах нарушения войсками РФ международного гуманитарного права. Она также упомянула о «заслуживающих доверие указаниях» на применение российской армией — «как минимум в 24 случаях» —кассетных боеприпасов в населенных зонах (что является составом военного преступления).

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