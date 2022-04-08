Два человека погибли в результате теракта в Тель-Авиве

В четверг, 7 апреля, житель Западного берега реки Иордан открыл огонь по людям на перекрестке улиц Дизенгоф и Бен-Гурион в центре Тель-Авива. В результате нападения по меньшей мере два человека были убиты, еще 15 получили ранения разной степени тяжести. Нападавший был застрелен израильской полицией.

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Нападение произошло в баре «Илка», расположенном в людном центральном квартале Тель-Авива, на перекрестке улиц Дизенгоф и Бен-Гурион. Первоначально нападавшему удалось скрыться. Преследование, длившееся несколько часов, во время которого власти попросили жителей не выходить на улицу, позволило обнаружить террориста в Яффе. Он был обезврежен силами полиции.

«После тяжелой ночи и долгих часов работы израильской полиции, службы внутренней безопасности и армии сегодня утром нам удалось (…) окружить террориста, который был убит в перестрелке», Об этом заявил комиссар израильской полиции Яаков Шабтай, добавив, что в ходе операции никто из полицейских не пострадал.

Двое пострадавших скончались в больнице. Некоторые раненые все еще находятся в критическом состоянии.

Со своей стороны, «ХАМАС» и «Палестинский исламский джихад» отметили «героическую операцию» и «приветствовали» теракт.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, министр обороны Бени Ганц и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев сделали в четверг совместное заявление, в котором сказали о беспрецедентной в последние годы «волне террора» и пообещали «искоренить террор».

Это уже четвертое нападение в Израиле за последний месяц. В общей сложности в результате терактов были убиты 11 человек.

29 марта, вооруженный автоматом палестинец открыл огонь по прохожим в израильском городе Бней-Брак. По меньшей мере, пять человек погибли. Нападавший был застрелен полицией.

22 марта в городе Беэр-Шева на юге страны учитель из бедуинского поселения, вооруженный ножом, убил четырех человек, а также совершил наезд на велосипедиста. Террорист был убит местными жителями до прибытия полиции.

В ночь с 27 на 28 марта в городе Хадера в результате нападения погибли два пограничника, еще двенадцать человек получили ранения. Двое нападавших, открывшие стрельбу из автоматического оружия, были убиты. В записанном ранее видео, размещенном в соцсетях, они взяли на себя ответственность за теракт от имени «Исламского государства». Террористическая группировка подтвердила свою ответственность.

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