МВФ: война в Украине для мировой экономики подобна землетрясению

Международный Валютный Фонд пересмотрел прогноз роста глобальной экономики в 2022 году в сторону понижения и предсказывает рост инфляции. Новый директор Исследовательского департамента МВФ Пьер-Оливье Гуринша сравнил развязанный Россией конфликт в Украине с «сейсмическими волнами, исходящими из эпицентра землетрясения». Прогноз МВФ, опубликованный 19 апреля в World Economic Outlook, ограничивает глобальный рост на уровне 3,6% против 4,4% в январе.

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Экономические процессы могут замедлиться еще сильнее, «если произойдет ужесточение санкций против России вкупе с ухудшением потребительского доверия и волатильностью на финансовых рынках», — отметил главный экономист МВФ в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

«Конфликт и санкции напрямую затрагивают Украину, Россию и Беларусь», но их воздействие на международном уровне гораздо шире, — поясняют эксперты.

Для экономики России, вторгшейся в Украину 24 февраля, это сильный удар: ее ВВП сократится на 8,5% и должен составить минус 2,3%. Но главный удар пришелся на Украину, где массовые разрушения и исход миллионов граждан заставляют прогнозировать падение ВВП на 35%. Причем, на восстановление страны уйдут многие годы.

Вызванный войной рост цен на сырьё, затруднение торговых и финансовых связей, поставок продовольствия и энергоносителей сказываются на экономике соседних стран Европы. Ведь Украина и Россия являются важными поставщиками зерна для многих стран, а Россия также является ключевым источником энергии для Европы.

В этих условиях для Германии, сильно зависящей от российских энергоносителей, рост ВВП прогнозируется на 1,7 пунктов ниже и должен составить 2,1%. Рост во Франции снизился до 2,9%, в Италии до 2,3%.

В целом в странах еврозоны ухудшение еще значительнее: +2,8% против +3,9%, прогнозируемых в январе этого года.

Фактически МВФ пересмотрел в сторону понижения экономические прогнозы для подавляющего большинства стран.

Прогноз МВФ, апрель 2022 © WEO

Так, рост ВВП в США сократился до 3,7% (-0,3 пункта). МВФ здесь предсказывает прекращение денежно-кредитной поддержки для сдерживания инфляции, а также эффект «ослабления экономик стран-партнеров США в результате войны»в Украине.

Китайская экономика находится под давлением политики абсолютной борьбы с пандемией. Многочисленные экономические ограничения должны привести к падению роста ВВП до 4,4% (-0,4 пункта). В то время, как он составлял 8,1% в 2021 году.

Правда, в других частях мира страны-экспортеры нефти чувствуют себя хорошо благодаря росту цен. Таким образом, прогноз для Саудовской Аравии достигает 7,6% (+2,8 пункта).

Разрушительное влияние войны в Украине на мировую экономику тем сильнее, что она началась в момент, когда мир еще не оправился от пандемии COVID. Конфликт акцентирует рост цен на мировых рынках. МВФ ожидает, что инфляция в этом году составит 5,7% для развитых стран (+1,8 пункта) и 8,7% (+2,8 пункта) для развивающихся стран и стран с формирующимся рынком. Эксперты считают, что пик инфляции будет достигнут уже в этом году, но и в 2023 году она должна оставаться на высоком уровне, особенно в бедных странах.

В этой связи Международный валютный фонд предупреждает об:

опасности обострения гуманитарного кризиса в случае тупиковой ситуации в войне в Украине и усиления санкций,

росте напряжения и даже угрозе волнений в странах, принимающих большое количество беженцев,

опасном ослаблении экономики развивающихся и бедных стран мира, уже обремененных рекордными уровнями долга, сформировавшегося в период пандемии.

При этом эксперты МВФ не исключают возможности возникновения новой волны пандемии и указывают на то, что ослабление мировой экономики происходит в момент, когда необходима всеобщая мобилизация для решения таких проблем, как борьба с потеплением климата планеты.

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