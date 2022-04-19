Министры финансов G7 могут бойкотировать Россию на заседании G20 в Вашингтоне

САНКЦИИ

Вопрос новых санкций против России, ведущей войну в Украине, будет обсуждаться министрами финансов стран Большой двадцатки (G20) в Вашингтоне в среду, 20 апреля, в рамках открывшейся на этой неделе весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

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В день открытия сессии, 18 апреля, глава минфина США Джанет Йеллен объявила прессе о намерении Вашингтона бойкотировать мероприятия G20, если в них будет участвовать Россия. Это не относится к сессии открытия, посвящённой состоянию мировой экономики — уточняет агентство France-Presse. Министры финансов и руководители центральных банков некоторых стран G20 будут участвовать в заседаниях в удаленном режиме. В их числе — чиновники России.

AFP уточняет, что «Соединенные Штаты не хотят, чтобы присутствие российских официальных лиц мешало им работать с союзниками», так как Россия не может продолжать работать в рамках G20, как это было до вторжения на территорию Украины. В пятницу министерство экономики и финансов Франции сообщило, что многие делегации стран G7 могут покинуть заседание G20 в момент выступления России. Ряд государств, в частности Франция, высказались в пользу участия в работе G20 министра финансов Украины, в то время как США высказываются за исключение России из Большой двадцатки.

AFP цитирует прозвучавшее в понедельник заявление замминистра финансов США Уолли Адейемо о решимости лидеров G7 «демонтировать военную машину России» и «не допустить, чтобы страны, компании и отдельные лица помогали России уклоняться от санкций». По словам чиновника, странам «выгоднее соблюдать санкции, потому что экономические выгоды от ведения бизнеса со странами коалиции, на долю которых приходится более половины мировой экономики, намного перевешивают выгоды от ведения бизнеса с падающей экономикой России».

Вопрос об исключении России из Большой двадцатки не поддерживает председательствующая в этом году в группе Индонезия. Руководство страны настаивает на своем нейтральном статусе неприсоединившегося государства. Вопрос об исключении Москвы могут также не поддержать Китай и Индия.

Пресс-конференция по итогам совещания министров финансов стран G20 состоится в среду в 15:30 (19:30 по Гринвичу).

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