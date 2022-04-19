Путин потребовал от Израиля передачи РФ Александровского подворья в Иерусалиме

В понедельник, 18 апреля, Владимир Путин направил письмо израильскому премьеру Нафтали Беннету с требованием передать России Александровское подворье в Иерусалиме. Передача спорной собственности, предположительно «обмененной» на израильтянку Нааму Иссахар в 2019 году, была аннулирована Иерусалимским судом. Причиной послужил иск «Императорского православного палестинского общества», также претендующего на контроль над подворьем.

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Как сообщает израильское издание Ynet, в письме к Нафтали Беннету Путин потребовал немедленной передачи Александровского подворья.

Сергей Степашин, который в качестве главы Иерусалимского православного палестинского общества занимается с российской стороны возвращением подворья, заявил 15 апреля на пресс-конференции в Сергиевом Посаде: «Сейчас боремся за возвращение Александровского подворья, и это очень сложно: почти решили, пять лет работали, нашли все исторические документы, но случилась ситуация с Украиной, и Израиль повел себя так, как положено Израилю, — и нашим, и вашим, и туда, и сюда, что называется, пинг-понг устроили».

Передача собственности была обещана РФ 30 декабря 2019 года тогдашним премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Выполнению обещания помешал иск, который подало в Иерусалимский окружной суд «Императорское православное палестинское общество» во главе с Николаем Воронцовым-Гофманом.

Иск основан на том, что в 1991 году суды Израиля и Нью-Йорка признали Общество законным владельцем подворья, вследствие чего государство не имеет права передавать владение третьей стороне. 3 марта Иерусалимский суд аннулировал передачу РФ контроля над Александровским подворьем. Судья вернул вопрос на рассмотрение правительства на основании нарушения процедуры при регистрации подворья как собственности РФ. Рассмотрение дела правительством основано на том, что по определению закона, принятого в эпоху Британского мандата в Палестине, Александровское подворье является «святым местом».

Степашин заявил, что Россией «будет оказано дипломатическое давление».

Путин обратился к Беннету на фоне усиливающейся напряженности в отношениях между Израилем и РФ, в частности, после того, как Израиль проголосовал за исключение России из комиссии ООН по правам человека. 17 апреля в МИД РФ был вызван посол Израиля Алекс Бен-Цви. На сайте российского МИД было опубликовано «сообщение для СМИ» по поводу соответствующих высказываний главы израильской дипломатии Яира Лапида. О результатах голосования там говорится: «Плохо завуалирована попытка воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от одного из самых застарелых неурегулированных конфликтов — палестино- израильского», а Израиль обвиняется в «незаконной оккупации и „ползучей аннексии“ палестинских территорий».

Со стороны Израиля решение по подворью может быть осложнено тем, что израильской армии необходимо молчание Москвы для продолжения рейдов против иранских баз в Сирии.

В 2019 году израильская пресса интерпретировала жест со стороны Нетаньяху как «ответный подарок» Путину в благодарность за «личное содействие» в возвращении осужденной в России израильской гражданки Наамы Иссахар. В апреле 2019 года Иссахар, совершавшая в Москве пересадку во время рейса из Индии в Израиль, была задержана в транзитной зоне Шереметьево за предполагаемую контрабанду наркотиков. В ее багаже было найдено 9,5 граммов гашиша. Российский суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам лишения свободы. Арест вызвал широкий общественный протест в Израиле и других странах. Президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху просили о помиловании Наамы и ее освобождении лично президента РФ.

Александровское подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс на виа Долороза в Старом Иерусалиме, в непосредственной близости от храма Гроба Господня.

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