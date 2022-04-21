Министры финансов Запада выступили против участия России в форуме сотрудничества G20

Представители ряда стран G20 покинули заседание в Вашингтоне в момент выступления делегации России в знак протеста против её военного вторжения в Украину

Давление на Россию, с целью заставить ее прекратить военные действия на территории Украины, было в центре внимания министров финансов G7 и G20 в ходе совещаний в Вашингтоне за рамками весенней сессии Международного валютного фонда, Всемирного банка и глав центробанков стран Большой двадцатки.

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Министры финансов стран-членов G7 пообещали оказать Украине в 2022 году дополнительную поддержку в размере более 24 млрд долларов. Она может быть увеличена по мере необходимости. Сумма в 50 млрд евро (54,36 млрд долларов) звучала в выступлениях немецкого канцлера Олафа Шольца в канун открытия 18 апреля в Вашингтоне весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка с участием глав центробанков стран Большой двадцатки, — уточняет агентство France-Presse.

По инициативе лидеров G7 в форуме сотрудничества в Вашингтоне участвует министр финансов Украины Сергей Марченко. И это при том, что Украина не является членом Большой двадцатки.

В коммюнике министров финансов G20, опубликованном в Вашингтоне 20 апреля, говорится о невозможности для «международных организаций и многосторонних форумов сотрудничать с Россией в обычном режиме». «Война несовместима с сотрудничеством», — заявил во вступительном слове министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, призвав Россию «воздержаться от участия во встречах G20». Ответом на это министра финансов России Антона Силуанова стало заявление, что группа «G20 всегда была и остается прежде всего экономическим форумом».

Но для большинства стран Большой двадцатки действия России представляют угрозу для мировой экономики. «Встречи на этой неделе в Вашингтоне призваны поддержать мировую экономику, а незаконное вторжение России в Украину представляет серьезную угрозу для мировой экономики», — написала в Твиттере вице-премьер Канады Христя Фриланд.

Публикация в Твиттере вице-премьера Канады Христи Фриланд, G20, 20 апреля 2022 года © Capture d'écran RFI/ Tweeter Crystia Freeland

Она разместила также фото представителей ряда стран G20, покинувших зал в момент выступления делегации России. В числе лидеров, выразивших таким образом несогласие с участием в совещании России, были министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони, глава центробанка ЕС Кристин Лагард и министр финансов США Джанет Йеллен. Представители ряда других стран, участвовавшие дистанционно, отключили в знак дипломатического бойкота свои экраны — уточняет AFP.

Канадская пресса сообщает, что прежде чем покинуть зал, вице-премьер Канады Христя Фриланд обратилась к российской делегации сказав, что у них всё ещё остается возможность достойно выйти из положения. А именно: «либо убедить Владимира Путина прекратить войну в Украине, либо уйти в отставку».

Германия и Япония были в числе стран, отказавшихся покинуть зал. Так, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил журналистам в Вашингтоне, что не намерен «предоставлять России платформу для распространения своей пропаганды и лжи». Министр Линднер «решительно оспорил позицию российских официальных лиц», — уточняет AFP со ссылкой на источник, близкий к немецкой делегации. Подобной была и позиция Японии.

Российский министр Силуанов возложил ответственность за ухудшение экономических условий в мире на санкции. «Очевидно, что при санкциях предложение на рынке искусственно ограничивается, что вызывает дисбаланс и резкий рост цен», — сказал он.

В опубликованном Международным валютным фондом прогнозе темпов развития глобальной экономики говорится об опасном замедлении темпов: только 3,6%, если война, и санкции будут затягиваться. МВФ и Всемирный банк, уточняет France-Presse, призвали не забывать главной цели сессии в Вашингтоне — обеспечения продовольственной безопасности и выработки принципов реструктуризации долга бедных стран.

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