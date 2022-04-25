Участники «Оur Ocean 2022» в Палау потратят 16 миллиардов долларов на спасение океанов

Климат

Седьмая международная конференция «Оur Ocean 2022» завершилась 25 апреля в Палау принятием 410 экологических обязательств, реализация которых будет стоить 16,35 млрд долларов. Экологический форум проводился совместно Республикой Палау и США. Евросоюз подтвердил свои международные обязательства. Он выделил на спасение океанов беспрецедентную сумму — почти 1 млрд евро.

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Именно США взяли на себя в 2014 году инициативу объединить в рамках одной конференции страны, чья культура, уклад жизни, экономика и политика связаны с морем или океаном.

Океан и малые островные государства

Но впервые международные консультации по спасению морей и океанов проводятся в небольшом островном государстве с развивающейся экономикой. Таким образом, конференция, названная «Наш океан, наши люди, наше процветание», позволила сделать акцент на важности сохранения здорового океана для малых островных развивающихся государств, а также для стран, где океан является основным ресурсом питания для населения.

Президент республики Палау Сурангел Самуэль Уиппс подчеркнул: «Островные государства находятся на переднем фланге проблем, связанных как с океаном, так и с климатом. Принимая у себя конференцию, Палау смогла показать миру, насколько мы уязвимы перед лицом таких кризисов, а также и то, что текущие проблемы могут быть решены благодаря множеству доступных нам решений».

25 апреля 2022 г. завершилась конференция «Оur Ocean 2022» в республике Палау, в Микронезии © Getty Images - LuffyKun

Не просто слова

Участники конференции говорили о важности роли океана в поддержании стабильности климата, необходимости отказа от углеродного топлива в транспорте, об использовании энергии моря в создании возобновляемых природных источников энергии. Общий комплекс мер имеет целью сдержать уровень потепления климата в пределах +1,5 °C°, как это предписано в докладе экспертов межправительственной группы при ООН (МГЭИК).

«Нам нужны были не просто слова, а реальные обязательства, ведущие к реальным действиям, чтобы изменить мир к лучшему. Мы осознаем значение ставки и полны решимости действовать со всей безотлагательностью, которой требует данный момент», — сказал Джон Керри, специальный посланник президента США по климату.

Евросоюз выделил 1 млрд евро

Коммюнике Еврокомиссии напоминает, что в Палау Евросоюз подтвердил свои международные обязательства, выделив на экологические программы беспрецедентную сумму — почти 1 млрд евро. Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс сказал на пресс-конференции: «Сумма, которую ЕС выделяет сегодня, значительна, но не так значительна, как роль, которую океан играет для самого нашего существования. Он обеспечивает нас чистым воздухом, регулирует климат, содержит большую часть биоразнообразия на Земле и имеет ключевое значение для нашей экономики. Океан приносит нам все эти блага, и мы должны его беречь. От этого зависит наше будущее».

ЕС мобилизуется по всем, обсуждавшийся в Палау темам. Почти 500 млн евро, то есть половина выделенного бюджета, будет до 2023 направлена года на исследования, разработки и инновации для создания экологически направленного бизнеса в рамках миссии «Восстановить наши моря и океаны к 2030 году». Европейский проект рассматривает океан и все водные ресурсы как единое целое и должен играть ключевую роль в достижении климатической нейтральности и восстановлении природы. Это поможет ЕС достичь целей по защите 30% морской территории государств-членов, а также восстановить морские экосистемы, предотвратить и устранить загрязнение за счет сокращения пластикового мусора в море, ограничить потерю морем питательных веществ и позволить отказ от использования химических пестицидов. А значит, создать цикл устойчивого развития морепользования.

ЕС разработал также систему контроля, которая позволит гражданскому обществу следить за ходом выполнения обязательств. Коммюнике ЕС уточняет: «55 млн евро выделены на усиление мониторинга морской среды и изменения климата, в частности, благодаря системе спутникового наблюдения Copernicus. Она позволяет международному исследовательскому сообществу получать доступ к данным о прошлом, настоящем и будущем земной экологической системы и использовать онлайн-инструменты для изучения окружающей среды на базе облачных вычислений».

ЕС осознает злободневность задач, поставленных перед международным сообществом всвязи с деградацией океанической экосистемы. Эта тема отрабатывалась им в феврале на саммите «Единый океан» во французском городе Брест и будет в центре внимания Конференции ООН по океану в июне— июле в Лиссабоне (Португалия).

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