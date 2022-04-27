ООН: освоение человеком 70% суши нанесло экологии беспрецедентный ущерб

Климат

Деревня в 100 км от Нджамены. Под угрозой опустынивания сегодня находится более 40% земной поверхности. Чад, ноябрь 2019 г.

Эксперты ООН опубликовали очередной доклад о состоянии планеты в канун открытия 9 мая в Абиджане (Кот-д’Ивуар) 15-й сессии стран-участниц Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (СОР15). Они напомнили, что почва, вода и биоразнообразие, составляющие «основу нашего общественного богатства» и необходимые для выживания человечества, сегодня находятся под угрозой. Если текущие тенденции сохранятся, опасность широкомасштабных, внезапных и необратимых изменений окружающей среды будет нарастать.

Реклама Читать далее

Как и положено, синтез информации из Global Land Outlook и Land Restoration for Recovery содержит как ключевые научные данные о состоянии планеты, так и предложения для организации политики против обнищания почв и расширения пустынь.

«Инвестиции в крупномасштабное восстановление земель для борьбы с опустыниванием, эрозией почв и утратой аграрных территорий являются беспроигрышным решением, — говорится в предисловии к докладу. — Это выигрышно для окружающей среды, для климата. Это выгодно для экономики и сохранения культуры проживающих на этих территориях народов. Восстановление почв остается мощным и экономически эффективным инструментом устойчивого развития».

Антропогенное опустынивание: человек освоил 70% суши

Эксперты напомнили, что почва, вода и биоразнообразие, составляющие «основу нашего общественного богатства» и необходимые для выживания человечества, сегодня находятся под угрозой. Человек, трансформируя природу, перешел критические рубежи уже «по четырем из девяти критериев, определяющим здоровье планеты». И это, предупреждают специалисты, «может вызвать необратимые экологические изменения».

ООН: человек, трансформируя природу, перешел критические рубежи уже «по четырем из девяти критериев, определяющим здоровье планеты» © ONU Raworth, 2017.

Модификация климата, утрата биоразнообразия, истощения почв землепользованием и разрегулировка геохимических циклов сегодня — прямое последствие антропогенного опустынивания с деградацией земель и засухами. «Если текущие тенденции сохранятся, — говорят специалисты, — опасность широкомасштабных, внезапных и необратимых изменений окружающей среды будет нарастать».

Они констатируют: человеком «освоено» более 70% поверхности суши. Это нанесло «беспрецедентный экологический ущерб и в значительной степени способствует глобальному потеплению». Ученые предупреждают: если нынешние темпы освоения территорий продолжатся и в этом столетии, деградация условий жизни населения планеты будет сопровождаться массовыми миграциями населения, голодными бунтами и социальными кризисами. Засуха и потеря культивируемых земель повлекут за собой военные конфликты. Потому, что дальнейшее ухудшение свойств почвы породит нищету, голод и экологическую деградацию, делая общество более уязвимым к болезням и стихийным бедствиям, особенно в засушливых районах. Такие зоны занимают сегодня более 45% поверхности суши и там проживает треть населения земли. Причем 90% из них живут в развивающихся странах.

Многосекторальное сотрудничество

Для восстановления биоразнообразия и защиты природных массивов эксперты рекомендуют «многосекторальное сотрудничество». Так как восстановление почв позволяет сохранить здоровье людей, дает им средства к существованию, повышает продовольственную и водную безопасность и снижает риск возникновения новых пандемий.

Ученные рекомендуют расширить и объединить охраняемые и природные территории, улучшать плодородность уже освоенных территорий, сделать более экологичными циклы земледелия и животноводства, создать " зеленые " и «голубые» (водные) зоны в городах и вокруг них.

Бесценные природные ресурсы — капитал ограниченный

Сегодня эксплуатация природных ресурсов приносит прибыль размером более половины мирового ВВП, 44 триллиона долларов США. Но правительства, рынки и общество в целом не имеют представления об истинной цене используемых ими ресурсов планеты. Благосостояние человечества напрямую зависит от климата, круговорота воды, борьбы с болезнями и вредителями, переработки мусора, очищения воздуха. Да и для отдыха человеку нужна природа.

Поэтому международное сообщество обязуется восстановить к 2030 году миллиард гектаров истощенных земель. Но конечная цель состоит в том, чтобы сохранить существующие условия жизнеобеспечения природы и

продуктивность земельных ресурсов для будущих поколений, снизить риск возникновения стихийных бедствий и пандемий. Восстановление — это проверенное и экономически эффективное решение, которое поможет обратить вспять деградацию климата и биоразнообразия, вызванную быстрым истощением наших и без того ограниченных запасов «природного капитала».

Ученые разработали методы регенеративного землепользования, позволяющие оздоровить почвы, восстановить уровень грунтовых вод, а также повысить нашу способность справляться с засухой, наводнениями, лесными пожарами, песчаными и пыльными бурями.

Эффективными будут только совместные усилия

ООН говорит о необходимости достигнуть нейтрального баланса деградации земель (НДЗ) к 2030 году. К 2021 году более 100 стран разработали соответствующие планы НДЗ, которые были утверждены на местном и государственном уровне. Но эксперты утверждают, что ни одна страна не может действовать эффективно в одиночестве. Эффективными могут быть только глобальные инициативы. Поэтому «союзы, коалиции, партнерские отношения, сотрудничество и кооперация необходимы для создания, масштабирования и предоставления суммарных финансовых средств, необходимых для преобразования наших систем землепользования».

Необходима также и немедленная финансовая поддержка для сохранения еще нетронутых человеком, полных исходного биоразнообразия, богатых углеродом экосистем в глобальном масштабе. Большая часть таких экосистем находится на территории развивающихся стран.

Эксперты говорят и о том, что экологические программы будут более успешными, если совместные финансирования будут направлены на борьбу с бедностью, природными бедствиями и в пользу экономического развития сельскохозяйственных районов. «Это обеспечит удовлетворение потребностей в земельных ресурсах с наименьшим ущербом для окружающей среды»говорится в докладе экспертов ООН по вопросу борьбы с опустыниванием.

Напомним: в основе мер ООН, направленных на борьбу с опустыниванием, лежит Конвенция, подписанная 186 государствами в 1994 году. Под угрозой опустынивания сегодня находится более 40% земной поверхности. Эта глобальная экологическая проблема напрямую затрагивает свыше 250 млн человек.

Открывающаяся 9 мая в Абиджане 15-я сессия стран-участниц Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (СОР15) вписывается в Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021—2030).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться