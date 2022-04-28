В Мали окончательно запретили вещание RFI и France 24. Во Франции выразили протест и пообещали обойти цензуру

Власти Мали, подконтрольные военной хунте, вынесли окончательное решение о запрете вещания в стране французской радиостанции RFI и телеканала France 24. Общественная медиакорпорация международного вещания Франции FMM, в которую входят оба СМИ, назвала это решение «необоснованным», пообещав использовать все технические средства для того, чтобы контент RFI и France 24 по-прежнему был доступен жителям Мали. В середине марта местные власти временно отключили оба французских СМИ от эфира из-за репортажа французской редакции RFI о зверствах малийских военных в отношении мирного населения. В этих расправах предположительно участвовали наемники «ЧВК Вагнера», присутствие которых в Мали местная военная хунта отрицает.

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Решение медиарегулятора Мали об окончательном запрете вещания в этой стране Международного французского радио RFI — Radio France Internationale — и информационного телеканала France 24 было получено 27 апреля руководством France Médias Monde (FMM), общественной медиакорпорации международного вещания Франции. Дирекция FMM выразила решительный протест в связи с этим решением Бамако, назвав его «произвольным и необоснованным».

В этот четверг, 28 апреля, решение властей Мали осудил МИД Франции. В специальном заявлении дипломатического ведомства запрет вещания двух французских СМИ назван «серьезным покушением на свободу прессы и свободу слова в контексте неоднократных попыток манипулировать информацией в Мали». RFI и France 24 осуществляют вещание «в полном соответствии с принципами честности, беспристрастности и независимости. Франция призывает переходные власти пересмотреть свое решение», — говорится в коммюнике МИД.

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В специальном заявлении FMM отмечено, что французская общественная медиакорпорация предоставила властям Бамако «подробный и обстоятельный ответ» на все претензии, которыми было мотивировано решение от 17 марта о приостановке лицензий на вещание в Мали RFI и France 24.

Дирекция FMM использует все возможности, чтобы оспорить вердикт малийского медиарегулятора Haute autorité de la communication. Будут также задействованы «все технические решения», чтобы RFI и France 24 оставались «доступными для малийцев, которые хотят продолжать получать свободную, экспертную и открытую информацию о мире», — указано в заявлении France Médias Monde.

🔴 France Médias Monde conteste avec force la décision définitive de suspension de @RFI et @FRANCE24 au #Mali et utilisera toutes les voies de recours possibles pic.twitter.com/QWQLIcj8TI — France Médias Monde (@France_MM) April 27, 2022

В середине марта вещание RFI было прекращено в Мали на местных FM-частотах. А телеканал France 24 было запрещено транслировать малийским операторам телевещания.

Дирекция FMM подчеркивает, что радиоэфир RFI по-прежнему доступен для малийцев на коротких волнах, а телеканал France 24 можно, как и раньше, принимать через спутник.

Правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) напомнила, что сайты RFI и France 24 — в случае их окончательной блокировки на территории Мали — будут по-прежнему доступны через специально созданные зеркальные копии.

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Военная хунта Мали обвинила французские СМИ в «разжигании ненависти» после публикации 14 и 15 марта двухчастного репортажа RFI — «Бесчинства малийской армии и ее российских помощников» (Exactions de l’armée malienne et de ses supplétifs russes).

В репортажах прозвучали свидетельства о зверствах в отношении гражданского населения в рамках «борьбы против джихадистов». Речь идет о произвольных убийствах и пытках, к которым причастны, помимо малийских военных, российские наемники «ЧВК Вагнера». На их присутствие в Мали по контракту с военной хунтой Франция и ее партнеры по антитеррористической коалиции указывают начиная с прошлого года. Появление «вагнеровцев» усугубило кризис в отношениях малийской военной хунты с Францией и странами Запада. Франция решила полностью вывести из Мали свой военный контингент, который девять лет вел в стране борьбу с террористическими группировками. Мали покидают и силы европейского спецназа «Такуба». ЕС приостановил работу миссии своих военных инструкторов в Мали. Под вопросом — дальнейшее участие стран Европы в миротворческой миссии ООН в Мали.

Военная хунта, которая удерживает власть в Бамако c 2020 года, официально отрицает присутствие в Мали российских наемников, утверждая, что в стране находятся лишь инструкторы из РФ, работающие по линии межгосударственного военного сотрудничества.

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