«У Гитлера тоже была еврейская кровь»: после высказываний Сергея Лаврова посол РФ в Израиле вызван для разъяснений.

Министр иностранных дел России сослался на еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского. Израиль осудил слова Лаврова, назвав их «скандальной, непростительной и ужасной исторической ошибкой», и вызвал российского посла «на ковер». «Российская пропаганда, распространяемая Сергеем Лавровым, не нуждается в комментариях», – заявил со своей стороны официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт.

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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в понедельник, 2 мая, раскритиковал высказывания своего российского коллеги Сергея Лаврова, который заявил, что в Гитлере была «еврейская кровь», и вызвал российского посла для получения «разъяснений».

После вторжения России в Украину 24 февраля Израиль пытался поддерживать тонкое равновесие между Киевом и Москвой, но воскресные комментарии Сергея Лаврова на итальянском телеканале вызвали возмущение. «Он (президент Зеленский – RFI) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят», — сказал Сергей Лавров, чьи высказывания были расшифрованы на сайте его министерства.

«Ужасная историческая ошибка»

«Замечания министра Лаврова являются одновременно скандальными, непростительными и ужасной исторической ошибкой», — передает краткий пресс-релиз слова министра иностранных дел Израиля Яира Лапида. Там также говорится, что посла России в Израиле вызвали для «разъяснений».

Председатель израильского мемориала Холокоста Дани Даян также осудил заявления Сергея Лаврова, назвав их «безосновательными, бредовыми и опасными замечаниями, заслуживающими осуждения».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетовал, что «Сергей Лавров не может скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм в российской элите». «Эти ненавистные комментарии оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа», — добавил он в Twitter.

«Откровенно антисемитские высказывания Лаврова (...) являются доказательством того, что Россия является наследницей нацистской идеологии», – поддержал со своей стороны советник украинского президента Михаил Подоляк.

Для главы администрации президента Украины Андрея Ермака «российский антисемитизм становится все более заметным» и «свидетельствует о теориях заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы».

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Хебестрайта, это заявление «абсурдно», а «российская пропаганда, распространяемая Сергеем Лавровым, не нуждается в комментариях».

В своем выступлении в конце марта перед избранными депутатами израильского парламента президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль «сделать выбор», поддержав Украину против России, и попросил еврейское государство предоставить ему оружие. По словам израильских официальных лиц, Израиль в основном поставлял Украине защитное снаряжение, но не поставлял в страну оружие.

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