9 мая в Абиджане открылся очередной форум ООН по борьбе с опустыниванием и изменением климата

Климат

С 9 по 20 мая в Абиджане проходит 15-я сессия стран-участниц Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБОООН / СОР15). Сессия по теме «Земля. Жизнь. Наследие: от дефицита к процветанию» объединила в столице Кот-д’Ивуара многочисленных глав государств и политических деятелей.ООН уточняет, что участники призовут мировое сообщество расширить масштабы «восстановления земель и применения решений, основанных на природных факторах, в целях противодействия изменению климата».

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По данными агентства Франс-Пресс, Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как и ряд других делегаций, будут участвовать в этой сессии по климату в виртуальном режиме.

Кот-д’Ивуар выбран Организацией Объединённых Наций для международного форума по борьбе с опустыниванием не случайно. В канун открытия сессии ООН уточняла: «В отчете ФАО страны Африки к югу от Сахары представлены как регион, наиболее сильно пострадавший от опустынивания, и регион, где бедность наиболее распространена. До 65% продуктивных земель деградирует, а опустынивание затрагивает 45% земель в Африке». В апрельском докладе эксперты Международной группы ООН по климату, со своей стороны, подчеркивают, что в целом в мире человеком освоено «70% поверхности суши, что нанесло значительный ущерб экологии Земли».

Программа конференции предусматривает принятие решений «для восстановления одного миллиарда гектаров деградированных земель к 2030 году, устойчивости землепользования перед лицом последствий изменения климата и борьбе с увеличением рисков стихийных бедствий, таких как засуха, песчаные и пыльные бури, а также лесные пожары». Ожидается, что на восстановление истощенных земель международное сообщество выделит до 2 млрд долларов США.

В апрельском докладе эксперты Межправительственной группы при ООН напомнили, что «деградация земель порождает нищету, голод, и загрязнение, делая сообщества менее устойчивыми к болезням и стихийным бедствиям, особенно в засушливых районах, которые покрывают более 45% поверхности суши и где проживает треть человечества».

При этом эксперты рекомендуют инвестировать в комплексные восстановительные программы: «Инвестирование в крупномасштабное восстановление земель для борьбы с опустыниванием, эрозией почв и утратой аграрных территорий является беспроигрышным решением. Это выигрышно для окружающей среды, для климата. Это выгодно для экономики и сохранения культуры проживающих на этих территориях народов. Восстановление почв остается мощным и экономически эффективным инструментом устойчивого развития».

Агентство Франс-Пресс напоминает, что участники международного форума в Абиджане обсудят дальнейшую реализацию в Африке широкомасштабного проекта, получившего название «Великой зеленой стены». К 2030 году предполагается озеленить около ста миллионов гектаров засушливых земель на полосе протяженностью 8000 км от Сенегала до Джибути. Принятые в Абиджане решения будут обнародованы к 20 мая.

К 2030 году «Великая зеленая стена» должна соединить Дакар и Джибути grandemurailleverte.org

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