В Париже открылся процесс по делу о геноциде в Руанде. Обвиняемый 25 лет проживал во Франции

В понедельник, 9 мая, во Франции начался процесс по делу Лорана Бушубаруты, бывшего префекта руандийской провинции Гиконгоро. Ему грозит пожизненное заключение по обвинениям в геноциде, соучастии в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных в 1994 году. С 1997 года Бушубарута жил во Франции, сейчас экс-префекту 78 лет. Его адвокаты настаивают на том, что он слишком стар и слаб для того, чтобы принимать участие в слушаниях. Заседания продлятся до 1 июля.

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В 1994 году не менее 800 тысяч человек, главным образом представителей народности тутси, были убиты в Руанде. Почти сразу после покушения 6 апреля 1994 года на президента Жювеналя Хабиариману в провинции Гиконгоро (сейчас Ньямагабе) начались этнические чистки. В профучилище населенного пункта Мурамби имел место один из самых кровавых эпизодов массовых убийств в Руанде, сейчас в его здании создан мемориал. Как утверждает обвинение, по указанию тогдашнего префекта Гиконгоро Лорана Бушубаруты, семьи тутси были собраны в здании училища. Им обещали безопасность, воду и пропитание, но жестоко обманули — с 18 по 21 апреля около 50 тысяч тутси были убиты. Убийства затем продолжились в ближайших церковных приходах, где бежавшие от геноцида люди пытались найти защиту. 7 мая 1994 года были убиты 90 учеников школы Мари-Мерси в Кибео и казнены несколько тутси, заключенных в тюрьму Гиконгоро, в том числе трое священников.

28 лет спустя в здании парижского суда Лоран Бушубарута отрицает свою вину. Адвокат, представляющий интересы руандийского сообщества Франции, выступающего истцом на открывшемся процессе, утверждает, что обвиняемый был «ключевым персонажем в механизме геноцида»: «будучи префектом, он представлял правительство на местном уровне, командовал жандармерией и службой общественной безопасности».

Защитники Бушубаруты в свою очередь настаивают, что бывший префект слишком стар, чтобы принимать участие в судебных заседаниях, а слабое здоровье не позволяет ему подвергаться допросам — Бушубарута страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и тяжелым диабетом, передвигается на инвалидной коляске. Жена бывшего префекта — тутси, как уточняет защита, — также более не в состоянии явиться в суд и дать показания в его пользу.

Здание мемориала в Мурамби. Monique Mas/RFI

С 1997 года Бушубарута находится во Франции. В январе 2000 года его задержали и поместили в парижскую тюрьму Санте для разбирательства по иску Международной федерации за права человека (FIDH) и правозащитной ассоциации Survie. Он пробыл в заключении до декабря 2000-го, а затем находился под подпиской о невыезде и проживал на северо-востоке Франции, в департаменте Об.

В 2007 году Международный трибунал по Руанде, организованный еще в 1994-м под эгидой Совбеза ООН, выдал ордер на арест Бушубаруты. В ордере говорилось, что экс-префект обвиняется в ряде преступлений, в том числе в «прямом подстрекательстве и пособничестве совершению геноцида» и в «истреблении, изнасиловании и убийстве как преступлениях против человечности». В трибунале отмечали, что Бушубарута несет личную ответственность за прямое подстрекательство к геноциду, так как во время своих публичных выступлений он называл врагами всех представителей народа тутси и призывал к насилию и убийствам.

20 июля 2007 года полиция Реймса задержала Бушубаруту в его доме, однако через месяц его опять освободили — в выданном Международным трибуналом ордере не был учтен принцип презумпции невиновности, поэтому, с точки зрения французского законодательства, он не имел полной силы. Трибунал выдал новый ордер, а затем и вовсе предоставил французскому суду возможность самостоятельно разобраться с его делом.

Фото Лорана Бусиябаруты в экспозиции мемориала в Мурамби. 21 апреля 2022 AFP - SIMON WOHLFAHRT

У французской прокуратуры расследование заняло более 11 лет. Следователи пришли к выводу, что экс-префект был «соучастником массовой и систематической практики внесудебных казней». Часть обвинений с него сняли за отсутствием состава преступления — из досье изъяли убийство жандарма и трех священников, а также эпизоды изнасилований руандийскими военными женщин-тутси. В течение всего расследования Лоран Бушубарута продолжал жить в департаменте Об.

За время, пока тянулось разбирательство, некоторые из ключевых свидетелей скончались. Коллектив гражданских истцов Руанды — организация, отслеживающая виновных в геноциде, находящихся на территории Франции, — сетует, что затянувшиеся проверки дали обвиняемому и его адвокатам шанс выработать единую стратегию защиты, а часть свидетельских показаний была утеряна.

9 мая суд изучил прошение адвокатов об освобождении их клиента от обвинений и отклонил его. Затем начнется рассмотрение существа дела, будут заслушаны показания сотен свидетелей — очно и по видеосвязи. В связи с состоянием здоровья Бушубаруты заседания не будут длиться дольше семи часов в день.

Имена погибших во время геноцида в Руанде в 1994 году. Стена мемориала в Кигали. AFP/Jacques NKinzingabo

Процесс Лорана Бушубаруты — четвертое судебное разбирательство во Франции в отношении руандийца, подозреваемого в причастности к массовым убийствам тутси.

В мае 2020 года под Парижем был задержан 87-летний Фелисьен Кабуга, обвиняющийся в финансировании геноцида тутси в Руанде и вооружении радикально настроенных группировок хуту. Ему удавалось скрываться на протяжении 20 лет. Парижская полиция передала Кабугу бельгийским коллегам.

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